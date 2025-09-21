महिला की हैवानियत, साथियों के साथ मिलकर नवजात को जिंदा जमीन में दफनाया

सोनभद्र में शनिवार शाम कार सवार महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नवजात को जिंदा दफना दिया। फिर सभी वहां फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर नवजात को बाहर निकाला। आधे घंटे जिंदा रहने के बाद नवजात की मौत हो गई।

यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां जुगैल थाना क्षेत्र में चौरा गांव के पास शनिवार शाम कार सवार महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नवजात को जिंदा दफना दिया। फिर सभी वहां फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर नवजात को बाहर निकाला। लेकिन आधे घंटे जिंदा रहने के बाद नवजात की मौत हो गई।

चौरा गांव में बंद बालू साइट के पास शनिवार की शाम लगभग चार बजे एक सफेद रंग की कार से कुछ लोग आए। वे थोड़ी देर वहीं रुके रहे। इसके बाद कार से एक महिला नवजात को लेकर नीचे उतरी। शिशु को खेत में ले जाकर मिट्टी से ढंक दिया। इसके बाद कार में सवार होकर चोपन की तरफ फरार हो गए। पहले तो लोग कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन एक चरवाहे ने पास जाकर देखा तो हक्का-बक्का रह गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार में एक महिला और दो पुरुष थे। महिला जल्दबाजी में नवजात को मिट्टी से ढंक कर चली गई।

लोगों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। इसके बाद मासूम को बाहर निकाला गया। आधे घंटे तक जिंदा रहने के बाद नवजात की मौत हो गई। कार सवार कौन लोग थे, इसकी जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस तफ्तीश करने के बाद नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है।