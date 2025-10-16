खूंखार भेड़िए के खौफ का अंत, वन विभाग ने मार गिराया, हमले में 6 लोगों की जा चुकी है जान

संक्षेप: यूपी के बहराइच में एक खूंखार भेड़िए की दहशत का अंत हो गया है। वन विभाग ने भेड़िए को मार गिराया है। दरअसल, इस इलाके में भेड़िए के आतंक बना था। भेड़िए के हमले में छह लोगों की जान जा चुकी है।

यूपी के बहराइच में एक खूंखार भेड़िए के खौफ का अंत हो गया है। वन प्रभाग के कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली व गोड़हिया नम्बर एक में एक भेड़िया कांबिग टीम की गोली से गुरुवार भोर में ढेर हो गया। भेड़िया जीवित पकड़ने में असफल होने पर शूट आउट की कार्रवाई की गई। एक भेड़िया दो सप्ताह पूर्व मारा जा चुका है जबकि एक गोली लगने से घायल होने के बाद भी पकड़ में नहीं आ सका था। इस इलाके में भेड़िए के हमले में छह लोगों की मौत हो चुकी है।

कैसरगंज थाने के मंझारा तौकली में वन महकमे की टीम की गोली से शिकार आदमखोर भेड़िए के शव को मुख्यालय स्थित रेंज कार्यालय लाया गया है।जहां पर परीक्षण के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जायेगा। दरअसल मंझारा तौकली के घाघरा नदी के कछार इलाके में स्थित भृरगू पुरवा गांव में बुधवार की देर रात ग्रामीणों ने इलाके में कांबिंग कर रही वन विभाग की टीम को भेड़िया की गतिविधि की सूचना दी थी ।

डीएफओ राम सिंह यादव, डीएफओ गाजीपुर अजीत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच उसकी तलाश शुरू कर दी। भेड़िया देखते ही टीम की ओर से उसे घेर कर दबोचने का प्रयास किया गया। भेड़िया ने चकमा देकर गायब होने की कोशिश की। गुरूवार भोर में लगभग 4:45 बजे कांबिग टीम ने भेड़िए को शूट कर दिया । भेड़िया के धराशाई होने पर उसे रेंज कार्यालय लाया गया है।