बहराइच में भेड़िए की दहशत, मां के सामने ही तीन साल के बच्चे को जबड़े में दबाकर भागा

बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को एक भेड़िया दिनदहाड़े घर के आंगन में बैठे दूध पी रहे तीन साल के एक बच्चे को उसकी मां के सामने से खींचकर जंगल में ले गया।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी एक हृदयविदारक घटना तब सामने आयी जब एक भेड़िया दिनदहाड़े घर के आंगन में बैठे दूध पी रहे तीन साल के एक बच्चे को उसकी मां के सामने से खींचकर जंगल में ले गया। घटना मंझारा तौकली इलाके के गंधु झाला गांव की है।

रक्षा राम का तीन वर्षीय बेटा अंकेश घर के बरामदे में बैठा दूध पी रहा था, जबकि उसकी मां आंगन में ही मौजूद थी। अचानक एक भेड़िया वहां आ धमका और अंकेश को जबड़े में दबाकर भाग निकला। मां के चीखने-चिल्लाने पर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़े लेकिन भेड़िया बच्चे को लेकर गन्ने के खेतों में गायब हो गया।

अंकेश अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था और उसका पिता रक्षा राम मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले 11 दिनों में क्षेत्र में लगातार हिंसक जानवरों के हमले हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक इनका पता लगाने में विफल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग उन्हें गुमराह कर रहा है।