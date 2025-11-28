वो मेरी नहीं हुई इसलिए..., एकतरफा प्यार में रिश्ता तार-तार; सिरफिरे ने मौसेरी बहन को गोली से उड़ाया

संक्षेप: दीपिका की मां ने बताया कि हत्यारोपी की हरकतों की जानकारी उन्हें पहले हुई थी, लेकिन तब लगा था कि लड़कपना होगा। कभी नहीं सोचा गया था कि शादी के बाद वह बेटी की इस तरह से हत्या कर देगा। परिवार के सभी लोगों का यही कहना था कि हत्यारोपी की नीयत पता होती तो उसको घर छोड़िए गांव में नहीं घुसने देते।

यूपी के कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊनो गांव में एक शख्स के एकतरफा प्यार में भाई-बहन का रिश्ता तार-तार हो गया। बेहद दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए इस सिरफिरे युवक ने अपनी मौसेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने मौसी के घर में घुसकर सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। इसके बाद तमंचा लेकर खुद ही कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने बड़ी बेशर्मी से पुलिस से कहा कि ‘वह मेरी नहीं हुई इसलिए मार डाला।’ मृतका के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

ऊनो निवासी राम मनोहर पांडेय किसानी करते हैं। उन्होंने अपनी तीसरे नंबर की बेटी 25 वर्षीय दीपिका तिवारी की शादी पांच मई 2023 को लखनऊ के दुबग्गा चौराहे के रहने वाले शिवम तिवारी से की थी। 18 नवंबर को 2025 को दीपिका अपने डेढ़ वर्षीय बेटे मृदुल के साथ मायके आई थी। परिजनों के अनुसार मृदुल यहीं पैदा हुआ था। इस वजह से उसकी एक मनौती के तहत दीपिका उसको यहां लेकर पूजा-पाठ कराने के लिए आई थी। शुक्रवार को दीपिका को ससुराल जाना था। इसके पहले गुरुवार की सुबह मौसेरे भाई अजीत कुमार मिश्रा उर्फ नान भैया पुत्र अरुण कुमार मिश्रा निवासी ओसा थाना मंझनपुर ने घर में घुसकर कनपटी पर गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी उसकी बेटी पर विवाह के बाद भी पति को छोड़कर साथ रहने का दबाव बनाता था। नहीं मानने पर उसने घटना को अंजाम दिया।

थाने में बोला...‘वो मेरी नहीं हुई, इसलिए मार दिया’ न कदम लड़खड़ाए और न आंखों में नमी आई...। मौसेरी बहन को गोली से उड़ाने के बाद तमंचा लेकर नगर कोतवाली पहुंचा हत्यारोपी कार्यालय में दाखिल होते ही चीख पड़ा। कड़क आवाज में उसने अपने गुनाह का इकबाल किया। हेड मोहर्रिर श्याम पाल के पूछने पर चीखकर बोला कि ‘वो मेरी नहीं हुई, इसलिए मार दिया’। पुलिस अफसरों के सवालों का आरोपी बेझिझक जवाब देता रहा। उसे अपनी करतूत पर जरा भी पछतावा नहीं था। माथे पर किसी तरह की कोई सिकन भी नजर नहीं आई।

हत्यारोपी अजीत कुमार मिश्रा उर्फ नान भैया घटना को अंजाम देने के बाद ऑटो पर सवार होकर मंझनपुर कोतवाली तक पहुंचा। यहां आत्मसमर्पण के बाद उससे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह व डीएसपी मंझनपुर शिवांक सिंह ने विधिवत पूछताछ की। इस दौरान किसी भी सवाल का जवाब देने में उसने कोई परहेज नहीं किया। आरोपी के मुताबिक उसे मौसेरी बहन काफी पसंद थी। उसी से शादी करना चाहता था। परिजनों से तो खुलकर कभी ज्यादा कुछ नहीं कह सका था। हां, इशारा जरूर किया था। साथ ही मौसेरी बहन पर लगातार पांच साल से शादी का दबाव बनाए हुए था। पांच मई 2023 को मौसी की बेटी दीपिका की शादी दूसरी जगह हो गई, तभी आरोपी ने ठान लिया था कि अब उसे दुनिया में नहीं रहने देगा। इसके लिए मौके का इंतजार कर रहा था। 18 नवंबर को दीपिका के मायके आने की जानकारी हुई तभी आननफानन तमंचे का बंदोबस्त किया और गुरुवार की सुबह वारदात को अंजाम दे दिया।

परिवार को नहीं थी भनक मौत की नींद सुलाई गई दीपिका की मां ने बताया कि हत्यारोपी की हरकतों की जानकारी पहले हुई थी, लेकिन लगा था कि लड़कपना होगा। ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि शादी के बाद वह बेटी की इस तरह से हत्या कर देगा। परिवार के सभी लोगों का यही कहना था कि हत्यारोपी की नीयत पता होती तो उसको घर छोड़िए गांव में नहीं घुसने दिया जाता।

महीने भर तक मौसेरी बहन की ससुराल में रहा अजीत एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हत्यारोपी अभी कुछ दिनों पहले ही मौसेरी बहन की ससुराल गया था। वहां पर महीने भर तक टिका हुआ था। बहन-भाई का रिश्ता होने की वजह से मृतका दीपिका के ससुरालवालों ने इस बात का विरोध नहीं किया। आरोपी ने मृतका के ससुरालवालों से कहा था कि उसे कहीं नौकरी दिला दें। खुद भी नौकरी खोजने का नाटक करता था। हालांकि, मौसेरी बहन के यहां ठहरने का उसका मकशद नौकरी नहीं बल्कि, एकतरफा प्रेम था।

दो परिवारों में मातम, बिन मां का हुआ मासूम दीपिका की मौत से उसके मायके वालों के साथ ससुरालियों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद निमंत्रण में शामिल होने गए पिता राम मनोहर पांडेय, भाई श्रीकांत पांडेय आननफानन घर पहुंचे। ससुराल में रही बड़ी बहनें मंजूसा और गुड़िया भी मायके आ गईं। लखनऊ में रहने वाले पति और मूल ससुराल सीतापुर से अन्य ससुरालीजन भी ऊनो गांव पहुंच गए। डेढ़ वर्षीय मासूम मृदुल के सिर से हमेशा-हमेशा के लिए मां का साया छिन गया है। बच्चे की मासूम आंखें देख परिजनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा था। गांव से लेकर कोतवाली और पोस्टमार्टम हाउस तक चीत्कारें गूंजती रहीं।

पहले भांजे को दुलारा, फिर बहन को मार दिया दिवंगत दीपिका की मां सुषमा देवी ने बताया कि हत्यारोपी अजीत कुमार मिश्रा उर्फ नान भैया गुरुवार की सुबह करीब छह बजे उनके घर पहुंचा। पहले वह दीपिका के बेटे मृदुल को लेकर अपनी बाइक से घुमाने चला गया। घूमकर आठ बजे के आसपास लौटा। तब दीपिका भीतर झाड़ू लगा रही थी। उसकी मां बाहर बैठी थी। भाई श्रीकांत पांडेय गांव की ओर निकला था। जबकि, पिता राम मनोहर पांडेय एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने सरायअकिल के नंदौली गांव गए थे। घर में दीपिका को अकेला पाकर आरोपी ने उसे गोली से उड़ा दिया।