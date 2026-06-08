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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहीं दो युवतियों से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, रेप की कोशिश

Deep Pandey हिन्दुस्तान
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राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहीं दो युवतियों से ऑटो चालक ने छेड़छाड़ की। दुष्कर्म का प्रयास किया। बचाव में युवती ने ऑटो चालक की उंगली दांत से काट ली।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहीं दो युवतियों से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, रेप की कोशिश

यूपी में लखीमपुर खीरी से रायबरेली में पुलिस की परीक्षा देने जा रही दो युवतियों को सोमवार सुबह तड़के ऑटो चालक बरगलाकर लखनऊ के पारा के सुनसान इलाके में ले जाकर छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। बचाव में युवती ने ऑटो चालक की उंगली दांत से काट ली। राहगीर को आता देख ऑटो चालक भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवतियो को पुलिस अभिरक्षा में राय बरेली में परीक्षा दिलाई। परीक्षा के बाद दोनों युवतियो को परिजनों के हवाले कर दिया गया। युवती ने अज्ञात ऑटो चालक पर मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के अनुसार लखीमपुर निवासी दो सहेली युवतियां सिपाही की भर्ती परीक्षा देने मड़ियाव स्थित रिश्तेदार के घर आई थी। परीक्षा केंद्र राय बरेली में था। सोमवार की सुबह तड़के लगभग साढ़े तीन बजे मड़ियांव से चारबाग ऑटो से पहुंची। राय बरेली की बस आलमबाग बस स्टेशन से थी। दोनों युवतियां चारबाग से ऑटो में बैठकर आलमबाग जा रही थी तभी ऑटो चालक ने आगे रास्ता बंद होने का बहाना कर मवैया होते हुए पारा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास सुनसान इलाके में ले गया और एक युवती से छेड़छाड़ करने लगा।

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यह देख दूसरी युवती घबरा गई और शोर मचाने लगी। ऑटो चालक के चंगुल से छूटने के लिए युवती ने ऑटो चालक की उंगली दांत से काट ली। एक राहगीर को आता देख ऑटो चालक भाग निकला। राहगीर युवक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों युवतियों को अभिरक्षा मे राय बरेली परीक्षा दिलाने ले गयी। परीक्षा से वापस आकर युवती ने ऑटो चालक पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों युवतियों को बयान के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश मे चारबाग से लेकर पारा आने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर जांच पड़ताल कर रही है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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