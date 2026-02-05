बिना बिजली की दरें बढ़ाए आम लोगों की जेब हो रही खाली, नए आदेश से नियामक आयोग भी सकते में

संक्षेप: यूपी में बिजली विभाग की कारस्तानी से आम लोग ही नहीं नियामक आयोग भी सकते में हैं। पिछले छह साल में एक बार भी बिजली की दरें भले नहीं बढ़ी हैं लेकिन उपभोक्ताओं की जेब हर महीने खाली हो रही हैं। अतिरिक्त वसूली हो रही है।

यूपी में बिजली दरें बीते छह साल में एक बार भी नहीं बढ़ीं। बावजूद इसके बिजली ग्राहकों की जेब खाली हो रही है। बीते 11 महीनों में उपभोक्ताओं से बिजली बिल के अतिरिक्त 1400 करोड़ रुपये वसूल लिए गए हैं। फरवरी के बिजली बिल में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली के आदेश से नियामक आयोग भी सकते में है और उसने पावर कॉरपोरेशन से इस गणना के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। सूत्र बताते हैं कि कॉरपोरेशन का जवाब आने के बाद न केवल फरवरी की वसूली बल्कि अब तक हुई कुल वसूली की जांच हो सकती है।

नियामक आयोग ने इस साल हर महीने ईंधन व ऊर्जा खरीद में इस्तेमाल हुई अतिरिक्त रकम को बिल में समायोजित करने के आदेश दिए थे। अप्रैल 2025 के बिल में पहली बार बिजली बिलों में 78.99 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बिजली बिल में 1.24 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। यह रकम जनवरी में ईंधन व ऊर्जा खरीद की अतिरिक्त रकम को समायोजित करने के लिए थी। अप्रैल से लेकर फरवरी तक के बिल में अतिरिक्त वसूली के आदेश हुए हैं, जिसमें 1400.22 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

इस साल की सबसे बड़ी वसूली फरवरी के बिल में होनी है। बिजली बिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त इजाफा होगा। यह अतिरिक्त वसूली नवंबर में हुई ईंधन व ऊर्जा खरीद के लिए है। सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी वसूली के आदेश से न केवल बिजली उपभोक्ता सकते में हैं बल्कि नियामक आयोग को भी यह गणना गले से नहीं उतर रही है। दो फरवरी को आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से इस गणना के सभी दस्तावेज तलब किए हैं और जवाब देने के लिए सात दिनों की मोहलत दी है। सूत्र बताते हैं कि कॉरपारेशन के जवाब के बाद न केवल फरवरी के लिए हुई गणना बल्कि अब तक हुए सभी आदेशों की जांच हो सकती है।

विशेष अभियान के आदेश पावर कॉरपोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष अभियान चलाएं। उपभोक्ताओं को 'विश्वास में लिया जाए'। स्मार्ट ऐप इंस्टॉल कराया जाए, पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके फोन नंबर भी ओटीपी से सत्यापित किए जाएं।

11 आदेशों में आठ बार हुआ इजाफा मार्च से लेकर जनवरी तक बिजली बिलों में अतिरिक्त वसूली के लिए 11 बार आदेश जारी हुए हैं। इनमें से आठ बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ अतिरिक्त रकम देनी पड़ी है। केवल मई, अक्तूबर और जनवरी के बिजली बिलों में उसे राहत मिली थी।

सभी आदेशों की जांच हो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि अक्तूबर के लिए अतिरिक्त ईंधन व ऊर्जा अधिभार की दर निगेटिव थी जबकि नवंबर के लिए यह 10 प्रतिशत हो गई। यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है। लिहाजा आयोग में इसकी शिकायत की गई थी तो आयोग को भी यह गणना उचित नहीं लगी।

फरवरी के बिजली बिल में 10 प्रतिशत के इजाफे के आदेश के बाद अब हर महीने के लिए हुए आदेशों को लेकर शंका होना लाजिमी है और सभी आदेशों के पड़ताल की मांग की जाएगी। जांच होना जरूरी है ताकि सभी शंकाओं का समाधान हो जाए। अवधेश कहते हैं कि जब बिजली दरें बढ़ा करती थीं तो भी साल भर में पावर कॉरपोरेशन तकरीबन 1300-1400 करोड़ रुपये के ही एवज में बिजली दरों में बढ़ोतरी को जायज ठहरा पाता था। अब तो बिना बढ़ोतरी के ही इतनी वसूली हो जा रही जबकि साल बीतने में अभी एक महीना बाकी है।

‘स्मार्ट मीटर के गड़बड़ बिल हैं असल वजह’ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मीटर रीचार्ज न करने के पीछे एक और बड़ी वजह स्मार्ट मीटर के बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही गलत बिल आ रहे हैं, जिसे समय से दुरुस्त नहीं किया जा रहा और उनके ठीक होने की आस में उपभोक्ता मीटर के प्रीपेड होने के बाद भी उसे रीचार्ज नहीं करवा रहे हैं।

महीना शुल्क रकम अप्रैल 1.24 % ‌‌~78.99 करोड़

मई -2 % -~170 करोड़

जून 4.27 % ~390 करोड़

जुलाई 1.97 % ~187 करोड़

अगस्त 0.24 % ~22.63 करोड़

सितंबर 2.34 % ~184.41 करोड़

अक्तूबर -1.63 % -~113.54 करोड़

नवंबर 1.83 % ~82.11 करोड़

दिसंबर 5.56 % ~264 करोड़

जनवरी -2.23 % -~141.43 करोड़