पहले पति से तलाक बिना महिला साथ रहने वाले पुरुष पर नहीं कर सकती ये दावा: हाई कोर्ट

पहले पति से तलाक बिना महिला साथ रहने वाले पुरुष पर नहीं कर सकती ये दावा: हाई कोर्ट

संक्षेप:

Dec 16, 2025 10:22 pm ISTAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी महिला की पहली शादी समाप्त नहीं हुई है तो वह अपने साथ रहने वाले पुरुष से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि शादी जैसा लंबा रिश्ता भी उसे पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं देता, अगर उसने पहले पति से तलाक नहीं लिया है।

न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाज़त दी जाती है, जहां एक महिला कानूनी तौर पर एक आदमी से शादीशुदा रहती है। फिर भी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरे आदमी के साथ रहती है। उसके बाद दूसरे आदमी से भरण पोषण मांगती है तो सीआरपीसी की धारा 125 का मकसद और पवित्रता खत्म हो जाएगी। साथ ही शादी की संस्था अपनी कानूनी और सामाजिक अखंडता खो देगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए की।

याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने याची की भरण पोषण याचिका खारिज कर दी थी। याची ने दावा किया कि उसने जून 2009 में विपक्षी से शादी की थी, जब उसने बताया था कि उसने अगस्त 2005 में समझौते के माध्यम से पहली पत्नी से संबंध खत्म कर लिए। उसने बताया कि वे लगभग दस वर्षों तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे और उसकी पत्नी के तौर पर उसका स्टेटस उसके आधार कार्ड व पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज है। उसने आरोप लगाया कि दस साल बाद उसके साथ क्रूरता की गई और उसे छोड़ दिया गया इसलिए उसे भरण पोषण के लिए न्यायालय जाना पड़ा।

विपक्षी ने याची के दावे का विरोध करते हुए कहा कि याची उसकी दूर की रिश्तेदार है और उनके बीच कोई वैध शादी नहीं हुई। यह भी कहा गया कि याची ने पहले पति से तलाक कभी नहीं लिया। इस तरह वह उससे भरण पोषण नहीं मांग सकती क्योंकि वह कानूनी तौर पर किसी दूसरे की पत्नी है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि याची पहले से शादीशुदा थी। हालांकि उसने तलाक की याचिका की लेकिन उसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कानून की नज़र में उसकी पहली शादी अब भी कायम थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि विपक्षी भी पहले से ही शादीशुदा था और वह शादी भी खत्म नहीं हुई। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जीवित पति या पत्नी के जीवनकाल में की गई शादी शुरू से ही अमान्य होती है। दोनों पक्ष अन्य के साथ शादीशुदा थे इसलिए उनका रिश्ता उनके बीच पति-पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं बना सकता। कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं माना कि उसकी शादी अब भी कायम है और तलाक का कोई आदेश नहीं मिला है। कोर्ट ने भरण-पोषण का आवेदन खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
