दो दिन में ही सरकार ने निरस्त कर दिया अनामिका सिंह का तबादला, भूपेंद्र होंगे बरेली के नए कमिश्नर

अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही योगी सरकार ने बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया है। एक सितंबर से लेकर अब तक आईएएस, आईपीएस और पीसीएस से लेकर पीपीएस अफसरों तक का सरकार तबादला कर चुकी है।

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताThu, 18 Sep 2025 11:30 PM
अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही योगी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। एक सितंबर से लेकर अब तक आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ही नहीं बल्कि पीपीएस अफसरों तक का सरकार तबादला कर चुकी है। अभी दो दिन पहले ही योगी सरकार ने आईएएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादला लिस्ट जारी की है। इसमें बरेली की कमिश्नर रहीं सौम्या अग्रवाल का नाम भी शामिल है। सौम्या का तबादला करके अनामिका सिंह को बरेली का कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन शासन ने दो दिन में ही बरेली का कमिश्नर बदल दिया। आईएएस अनामिका सिंह के तबादले को रद्द कर दिया गया। उनकी जगह अब भूपेंद्र एस. चौधरी को बरेली का कमिश्नर बनाया गया है।

बतादें कि मंगलवार को शासन ने ट्रांसफर की सूची जारी की थी। बरेली की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज का कमिश्नर बनाकर भेजा गया था जबकि बरेली में अनामिका सिंह की तैनाती की गई थी। अनामिका सिंह अभी तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिव का कार्य भार संभाले हुए थी। ट्रांसफर की लिस्ट आने के दो दिन बाद तक उनके बरेली आने के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। बरेली में कार्यभार संभालने से पहले ही गुरुवार देर शाम शासन ने 14 अधिकारियों के ट्रांसफर की नई लिस्ट जारी कर दी। अब अनामिका सिंह का बरेली को ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। उनको खाद्य एवं रसद विभाग का आयुक्त बनाया गया है। अभी तक खाद्य एवं रसद आयुक्त रहे भूपेंद्र एस चौधरी को बरेली का कमिश्नर बनाया गया है। इस बदलाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक बिरादरी में चर्चाओं का दौर गर्म है।

14 और आईएएस अफसरों के तबादले

यूपी सरकार ने गुरुवार को 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। दीपक कुमार को कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव के साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन एवं समन्वय विभाग और परियोजना निदेशक यूपीडास्प का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह पद अभी तक मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के पास थे। माना जा रहा है स्वास्थ्य कारणों के चलते ही एसपी गोयल का कार्यभार कम किया गया है। दीपक कुमार को माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के दायित्व के मुक्त कर दिया गया है।

पार्थसारथी सेन शर्मा को प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है। अमित घोष को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मुकेश कुमार मेश्राम प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य से पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग, अमृत अभिजात को नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग से पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग भेजा गया है। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन विभाग के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और शेष विभाग यथावत उनके पास रहेंगे। अजय चौहान को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आलोक कुमार तृतीय से पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा निदेशक हिंदी संस्थान का प्रभार से लिया गया है। उन्हें नोडल अधिकारी जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अन्य विभाग उनके पास पूर्ववत रहेंगे।

पी. गुरुप्रसाद को प्रमुख सचिव राजस्व के पद से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें आवास विभाग के साथ नगर विकास विभाग और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनीष चौहान प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग से प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक हिंदी संस्थान बनाए गए हैं। रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव खाद एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले के साथ राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनामिका सिंह का हाल में बरेली मंडलायुक्त के पद पर किया गया तबादला निरस्त करते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद बनाया गया है।

इसके पहले वह वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी के पद पर थी। भूपेंद्र एस चौधरी आयुक्त खाद्य एवं रसद से मंडलायुक्त बरेली के पद पर भेजे गए हैं।

