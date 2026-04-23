मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ 1 किलोमीटर में है प्लॉट तो ध्यान दें , नक्शे को लेकर प्राधिकरण में आया ये प्रस्ताव

केडीए बोर्ड की बैठक में मेट्रो परियोजनाओं का विशेष सुख सुविधा परियोजना में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मुहर लगते ही आपको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। केडीए बोर्ड की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें 11 नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जिसमें दो प्रस्ताव बजट से संबंधित हैं।

Kanpur News : अगर आप मेट्रो ट्रैक से एक किलोमीटर तक दोनों तरफ के किसी भूखंड का नक्शा पास कराएंगे तो आपको विकास शुल्क का 25 प्रतिशत ज्यादा देना होगा। इसके लिए केडीए बोर्ड की बैठक में मेट्रो परियोजनाओं का विशेष सुख सुविधा परियोजना में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर मुहर लगते ही आपको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। केडीए बोर्ड की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें 11 नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जिसमें दो प्रस्ताव बजट से संबंधित हैं। केडीए शहर में विकास का बजट पेश करेगा। इसके अलावा टाउन प्लानिंग से संबंधित छह प्रस्ताव रखे गए हैं।

इसमें मैकरॉबर्ट अस्पताल का भू-प्रयोग कार्यालय से बदलकर सार्वजनिक सुविधाएं रखे जाने का एजेंडा भी है। इस पर बोर्ड से संस्तुति मिलनी लगभग तय है। वहीं बाह्य विकास शुल्क की कास्ट इंडेक्स के आधार पर निर्धारित दरों का भी बोर्ड से अनुमोदन होगा। मास्टर प्लान का जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के लिए तैयार किए गए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) का भी अनुमोदन लिया जाएगा।

फ्लैटों की कम हो सकतीं हैं दरें आवास और शहरी नियोजन के शासनादेश और गाइड लाइंस के मुताबिक शहर की बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं में फ्लैटों की दरें कम हो सकती हैं। बोर्ड में शासनादेश को स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फ्लैटों का कब्जा पंजीकृत अनुबंध के आधार पर दिए जाने का निर्णय हो सकता है।