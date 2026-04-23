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मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ 1 किलोमीटर में है प्लॉट तो ध्यान दें , नक्शे को लेकर प्राधिकरण में आया ये प्रस्ताव

Apr 23, 2026 10:59 am ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, कानपुर
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केडीए बोर्ड की बैठक में मेट्रो परियोजनाओं का विशेष सुख सुविधा परियोजना में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मुहर लगते ही आपको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। केडीए बोर्ड की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें 11 नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जिसमें दो प्रस्ताव बजट से संबंधित हैं।

मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ 1 किलोमीटर में है प्लॉट तो ध्यान दें , नक्शे को लेकर प्राधिकरण में आया ये प्रस्ताव

Kanpur News : अगर आप मेट्रो ट्रैक से एक किलोमीटर तक दोनों तरफ के किसी भूखंड का नक्शा पास कराएंगे तो आपको विकास शुल्क का 25 प्रतिशत ज्यादा देना होगा। इसके लिए केडीए बोर्ड की बैठक में मेट्रो परियोजनाओं का विशेष सुख सुविधा परियोजना में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर मुहर लगते ही आपको विशेष सुख सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। केडीए बोर्ड की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें 11 नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी जिसमें दो प्रस्ताव बजट से संबंधित हैं। केडीए शहर में विकास का बजट पेश करेगा। इसके अलावा टाउन प्लानिंग से संबंधित छह प्रस्ताव रखे गए हैं।

इसमें मैकरॉबर्ट अस्पताल का भू-प्रयोग कार्यालय से बदलकर सार्वजनिक सुविधाएं रखे जाने का एजेंडा भी है। इस पर बोर्ड से संस्तुति मिलनी लगभग तय है। वहीं बाह्य विकास शुल्क की कास्ट इंडेक्स के आधार पर निर्धारित दरों का भी बोर्ड से अनुमोदन होगा। मास्टर प्लान का जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के लिए तैयार किए गए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) का भी अनुमोदन लिया जाएगा।

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फ्लैटों की कम हो सकतीं हैं दरें

आवास और शहरी नियोजन के शासनादेश और गाइड लाइंस के मुताबिक शहर की बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं में फ्लैटों की दरें कम हो सकती हैं। बोर्ड में शासनादेश को स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फ्लैटों का कब्जा पंजीकृत अनुबंध के आधार पर दिए जाने का निर्णय हो सकता है।

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घंटाघर महिला मार्केट को एनओसी संभव

बोर्ड बैठक में स्वरूप नगर घंटा घर में महिला मार्केट-कॉमर्शियल काम्प्लेक्स के निर्माण को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव भी है। इस मार्केट को पीपीपी मॉडल पर नगर निगम द्वारा बनाए जाने और संचालित किए जाने की परियोजना चार वर्ष पहले तैयार की गई थी। बुधवार को केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने सचिव अभय कुमार पांडेय और अन्य अफसरों के साथ बोर्ड बैठक की तैयारियों की समीक्षा की।

Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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