Hindi NewsUP NewsWithin 7 days court sentenced the rape convict to 10 years in prison and also imposed a fine
7 दिन में पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 10 साल की कैद की सजा

संक्षेप: संभल में एक अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के 7 दिन में ही आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बीएनएस की धाराओं में प्रदेश में तीसरी व जनपद में पहली सजा सुनाई गई है।

Mon, 17 Nov 2025 11:29 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, संभल
यूपी के संभल जिले के थाना बहजोई के एक गांव के रहने वाले युवक गांव की ही एक किशोरी को जुलाई 2025 में बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय से विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर ये फैसला सुनाया है।

थाना बहजोई के एक गांव निवासी महिला ने 11 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 की बेटी को 5 जुलाई की दोपहर 3.30 बजे गांव का ही सोनू बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश के बाद बेटी का कोई सुराग नहीं लगा तो महिला ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर एंव सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह की अदालत में हो रही थी। जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह द्वारा पैरवी की जा रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बीएनएस की धाराओं में प्रदेश में तीसरी व जनपद में पहली सजा सुनाई गई

बीएनएस की धाराओं में सोमवार को दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बीएनएस की धाराओं में यह सजा प्रदेश में तीसरी और संभल में पहली बार सुनाई गई है। एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि रिकार्ड समय में दोषी को सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं, सात दिन पूर्व न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई। इसके बाद सोमवार को सजा सुना दी गई। उन्होंने बताया कि अपर एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह ने फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान 12 दिन के अंदर सजा सुनाई थी।

Pawan Kumar Sharma

Pawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।
