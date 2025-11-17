7 दिन में पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 10 साल की कैद की सजा

संक्षेप: संभल में एक अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के 7 दिन में ही आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बीएनएस की धाराओं में प्रदेश में तीसरी व जनपद में पहली सजा सुनाई गई है।

यूपी के संभल जिले के थाना बहजोई के एक गांव के रहने वाले युवक गांव की ही एक किशोरी को जुलाई 2025 में बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय से विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर ये फैसला सुनाया है।

थाना बहजोई के एक गांव निवासी महिला ने 11 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 की बेटी को 5 जुलाई की दोपहर 3.30 बजे गांव का ही सोनू बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश के बाद बेटी का कोई सुराग नहीं लगा तो महिला ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर एंव सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह की अदालत में हो रही थी। जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह द्वारा पैरवी की जा रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।