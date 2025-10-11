Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWithin 24 hours action was taken against CO and SO who stopped RSS march both were removed

आरएसएस के पथ संचलन को रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में ऐक्शन, दोनों हटाए गए

सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शोहरतगढ़ नगर की ओर से 9 अक्तूबर को पथ संचलन रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में गाज गिर गई। प्रशासन ने सीओ और एसओ को तुरंत हटा दिया।

Dinesh Rathour सिद्धार्थनगरSat, 11 Oct 2025 08:10 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शोहरतगढ़ नगर की ओर से 9 अक्तूबर को पथ संचलन रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में गाज गिर गई। स्वयंसेवकों के पथ संचलन कार्यक्रम स्थगित होने को सीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने सीओ और एसओ को तुरंत हटा दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के मौके पर प्रथम चरण में 2 से 15 अक्तूबर तक एकत्रीकरण/पथ संचलन किया जा रहा है। इसे लेकर शोहरतगढ़ में भी तैयारी थी। बकायदा 29 सितंबर को ही अनमुति भी ले ली गई थी। अनमुमति के अनुसार 9 अक्तूबर को श्रीराम जानकी मंदिर परिसर से पथ संचलन होना था। इसके लिए स्वयंसेवकों ने सुबह से तैयारी भी शुरू कर दी थी। पथ संचलन शुरू होने से चंद घंटे पहले एसडीएम शोहरतगढ़ ने अनुमति आदेश बदल दिया। अनुमति आदेश बदलने की जानकारी होते ही स्वयंसेवक आक्रोशित हो गए और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराते हुए पथ संचलन स्थगित कर दिया। स्वयंसेवकों ने साफ शब्दों में कहा कि पथ संचलन पूर्व से तय मार्ग से होगा।

संघ के पदाधिकारियों को जानकारी हुई तो उन्होंने एसओ संतोष त्रिपाठी व सीओ पवीन प्रकाश से बात की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन का कहना था कि कि पथ संचलन बदले मार्ग से ही होगा। संघ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। संघ के करीबियों ने बताया कि इस मामले का सीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया तब प्रशासन हरकत में आया। एसपी ने सीओ पवीन प्रकाश को एसपी कार्यालय से अटैच कर दिया है जबकि एसओ संतोष तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी डॉ.अभिषेक महाजन ने बताया कि शोहरतगढ़ एसओ व सीओ को हटा दिया गया है। बांसी के सीओ मयंक द्विवेदी को शोहरतगढ़ का सीओ व नवीन कुमार सिंह को थाने की जिम्मेदारी दी गई है। सीओ सुजीत राय को बांसी का सीओ बनाया गया है।

Siddharthnagar UP Police Up Latest News
