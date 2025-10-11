आरएसएस के पथ संचलन को रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में ऐक्शन, दोनों हटाए गए

सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शोहरतगढ़ नगर की ओर से 9 अक्तूबर को पथ संचलन रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में गाज गिर गई। प्रशासन ने सीओ और एसओ को तुरंत हटा दिया।

यूपी के सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शोहरतगढ़ नगर की ओर से 9 अक्तूबर को पथ संचलन रोकने वाले सीओ और एसओ पर 24 घंटे में गाज गिर गई। स्वयंसेवकों के पथ संचलन कार्यक्रम स्थगित होने को सीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने सीओ और एसओ को तुरंत हटा दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के मौके पर प्रथम चरण में 2 से 15 अक्तूबर तक एकत्रीकरण/पथ संचलन किया जा रहा है। इसे लेकर शोहरतगढ़ में भी तैयारी थी। बकायदा 29 सितंबर को ही अनमुति भी ले ली गई थी। अनमुमति के अनुसार 9 अक्तूबर को श्रीराम जानकी मंदिर परिसर से पथ संचलन होना था। इसके लिए स्वयंसेवकों ने सुबह से तैयारी भी शुरू कर दी थी। पथ संचलन शुरू होने से चंद घंटे पहले एसडीएम शोहरतगढ़ ने अनुमति आदेश बदल दिया। अनुमति आदेश बदलने की जानकारी होते ही स्वयंसेवक आक्रोशित हो गए और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराते हुए पथ संचलन स्थगित कर दिया। स्वयंसेवकों ने साफ शब्दों में कहा कि पथ संचलन पूर्व से तय मार्ग से होगा।