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चंद्रशेखर की पार्टी यूपी चुनाव में किसके साथ? 'एनडीए' या 'इंडिया'; क्या बोले नगीना सांसद

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन उन्हें पता है कि स्थापित लोग किसी को जगह नहीं देंगे।उनकी गैर जिम्मेदारी और अहंकार की वजह से भाजपा को ताकत मिल रही है। 

Nagina MP Chandrashekhar Azad speaking to the media
मीडिया से बात करते हुए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) का स्टैंड क्या होगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को कहा कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए वह इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। चंद्रशेखर बागपत के टीकरी कस्बे में एक कार्यकर्ता के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं हर तरह की कुर्बानी देने को कल भी तैयार था और आज भी तैयार हूं कि भाजपा का रास्ता रुक जाए और विपक्ष की सरकार बन जाए। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जो स्थापित लोग हैं वे किसी को जगह नहीं देंगे। उनकी गैर जिम्मेदारी और अहंकार की वजह से भाजपा को ताकत मिल रही है। इसकी मुझे बड़ी तकलीफ है। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि आखिर गन्ने का भाव 600 रुपए प्रति कुंतल क्यों नहीं हो रहा है? जब चीनी 60 रुपए पार हो गई तो गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है।

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मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी जब 753 रुपए क्यों नहीं लागू हो रहा है? पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट की बेंच की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है। हम टैक्स नहीं देते हैं क्या? एक भी औद्योगिक धंधा वेस्ट यूपी में क्यों नहीं लगा? बागपत से लेकर सहारनपुर और बिजनौर से हापुड़ तक साढ़े नौ साल की सरकार में कौन सा उद्योग-धंधा लगा। बारिश के मौसम में स्कूल बंद हो जाते हैं। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? प्राइवेट तो खुलेंगे लेकिन सरकारी बंद हो जाएंगे।

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हमारा कहना है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। टोल जनता की जेब काट दे रहा है। टीकरी बागपत में दिल्ली-देहरादून हाईवे के अनुसार मुआवजा दिलाने के लिए लोगों ने सीएम और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। किसान परेशान हो रहे हैं। नियमानुसार चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों की जमीन ली जा रही है। रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों का हाल ये है कि किसी दफ्तर में बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है।

चंद्रशेखर ने पंचायत चुनाव में देरी पर भी सरकार को घेरा। कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि किसान समाज जाग गया है। अब यह किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। लोग समझदार हैं। समय आने पर चुनाव में जवाब देंगे। सरकार को यदि अपनी वापसी का यकीन होता तो पंचायत चुनाव करा लेती।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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