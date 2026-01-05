गोरखपुर में विदेशी परिंदों की चहचहाहट, ठंड बढ़ते ही रामगढ़ताल और चिड़ियाघर के वेटलैंड में डाला डेरा

संक्षेप: ठंड ने गोरखपुर के रामगढ़ झील और चिड़ियाघर के वेटलैंड इलाके में विदेशी पक्षियों की चहचहाहट बढ़ा दी है। हिमालयन पक्षियों को भी गोरक्षनगरी की आबोहवा रास आ रही है। एशिया महाद्वीप के पक्षियों का दीदार दोनों इलाकों में हो रहा है।

दिसंबर में बढ़ी ठंड ने गोरखपुर के रामगढ़ झील और चिड़ियाघर के वेटलैंड इलाके में विदेशी पक्षियों की चहचहाहट बढ़ा दी है। हिमालयन पक्षियों को भी गोरक्षनगरी की आबोहवा रास आ रही है। एशिया महाद्वीप के पक्षियों का दीदार दोनों इलाकों में हो रहा है। इनमें ज्यादातर लेसर विसलिंग डक और ब्लैक विंग स्टील्ट शामिल हैं। हालांकि, साइबेरियन सहित अमेरिकन पक्षी चिड़ियाघर के वेटलैंड में अभी नहीं आए हैं।

चिड़ियाघर के वेटलैंड में इन पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया है। इनकी संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। चिड़ियाघर के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि वेटलैंड में विदेशी पक्षियों के साथ ही स्थानीय प्रवासी पक्षी भी आते हैं। दिसंबर की शुरुआत में इस बार ठंड ज्यादा पड़ी है, तो पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया कि वेटलैंड क्षेत्र में प्रवासी परिंदों के लिए पर्याप्त भोजन है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 34 एकड़ के प्राकृतिक वेटलैंड में मछली और अन्य जलीय जीव भी प्राकृतिक है। यही कारण है कि काले पंजे वालों स्टिल्ट, कॉमन कूट, बिग कामोरेंट, लिटिल ग्रैब, स्पॉट बिल्ड डक, ब्रांज्ड विंग्ड जकाना जैसी पक्षियां आई हैं। इन सबके बाद भी इस बार भी वेटलैंड में साइबेरियन सहित अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियाई पक्षी नहीं दिख रहे हैं।