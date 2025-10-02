हाथों में लोहबान, धूप और नारियल का छिलका, मां को प्रसन्न करने के लिए एसपी ने किया धुनुची डांस

मिर्जापुर में अष्टमी/नवमी की रात पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध परंपरागत धुनुची नृत्य पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को मनाने की विधा को देख हर कोई ठगा सा रह गया।

यूपी के मिर्जापुर में अष्टमी/नवमी की रात पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध परंपरागत धुनुची नृत्य पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को मनाने की विधा को देख हर कोई ठगा सा रह गया। पुलिस कप्तान सोमेन बर्मा ने पुलिस लाइन में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में धुनुची नृत्य कर मां को प्रसन्न करने के लिए आराधना की। हाथों में लोहबान, धूप, नारियल का छिलका,कूपूर से भरे धुनुची लेकर भक्ति में भाव विह्वल होकर नृत्य किया। उनके डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस अवसर पर एसएसपी के परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया। धुनुची नाच के साथ पश्चिम बंगाल वाद्ययंत्र ढाक,कासुर को ढाकियों ने बजाते हुए भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा का संचार किया। ढाक से निकली हर आवाज मां दुर्गा को समर्पित रहा। ढाक और कसुर बजाने के लिए भी बहार से विशेषज्ञ आए थे। नगर के इस तरह की धुनुची नृत्य सुंदरघाट घाट श्रीश्री हरिसभा की दुर्गा पूजा समारोह में देखने को मिलता है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी रहे।

देवी जागरण में झूमे भक्त कोन के श्रीपट्टी गांव में मां दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित देवी जागरण में मुंबई से आए कलाकार प्रभात सोनकर ने देवी गीत बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा व मैया के चुनरी बा लाल लाल, धीरज प्रेमी ने बम बम बोल रहा है काशी गीत गा कर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र गूज उठा। नितेश दुबे, अरुलराज मिश्रा, राघवेंद्र दुबे, नृपेंद्र दुबे, विजय शक्ति दुबे, पारुल दुबे, सुंदरम दुबे, पंकज पांडेय मौजूद रहे।