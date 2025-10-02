With frankincense incense and coconut shell hand mirzapur SP performed Dhunuchi dance to please mother goddess हाथों में लोहबान, धूप और नारियल का छिलका, मां को प्रसन्न करने के लिए एसपी ने किया धुनुची डांस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मिर्जापुर में अष्टमी/नवमी की रात पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध परंपरागत धुनुची नृत्य पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को मनाने की विधा को देख हर कोई ठगा सा रह गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुरThu, 2 Oct 2025 06:50 PM
हाथों में लोहबान, धूप और नारियल का छिलका, मां को प्रसन्न करने के लिए एसपी ने किया धुनुची डांस

यूपी के मिर्जापुर में अष्टमी/नवमी की रात पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध परंपरागत धुनुची नृत्य पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को मनाने की विधा को देख हर कोई ठगा सा रह गया। पुलिस कप्तान सोमेन बर्मा ने पुलिस लाइन में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में धुनुची नृत्य कर मां को प्रसन्न करने के लिए आराधना की। हाथों में लोहबान, धूप, नारियल का छिलका,कूपूर से भरे धुनुची लेकर भक्ति में भाव विह्वल होकर नृत्य किया। उनके डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस अवसर पर एसएसपी के परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया। धुनुची नाच के साथ पश्चिम बंगाल वाद्ययंत्र ढाक,कासुर को ढाकियों ने बजाते हुए भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा का संचार किया। ढाक से निकली हर आवाज मां दुर्गा को समर्पित रहा। ढाक और कसुर बजाने के लिए भी बहार से विशेषज्ञ आए थे। नगर के इस तरह की धुनुची नृत्य सुंदरघाट घाट श्रीश्री हरिसभा की दुर्गा पूजा समारोह में देखने को मिलता है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी रहे।

देवी जागरण में झूमे भक्त

कोन के श्रीपट्टी गांव में मां दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित देवी जागरण में मुंबई से आए कलाकार प्रभात सोनकर ने देवी गीत बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा व मैया के चुनरी बा लाल लाल, धीरज प्रेमी ने बम बम बोल रहा है काशी गीत गा कर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र गूज उठा। नितेश दुबे, अरुलराज मिश्रा, राघवेंद्र दुबे, नृपेंद्र दुबे, विजय शक्ति दुबे, पारुल दुबे, सुंदरम दुबे, पंकज पांडेय मौजूद रहे।

दुर्गापूजा पंडालों में दिखा भक्तों का उत्साह-उल्लास

नगर से गांव तक पूजा पंडालों स्थापित शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा पंडालों में स्थापित देवी माता के दर्शन पूजन करने के लिए महिलाओं,बच्चों की भीड़ उमड़ी। दुर्गा पूजा पंडालों में कुंआरी कन्या पूजन विधि विधान से कर देवी स्वरूपा कन्याओं को विदाई दी गई। रमईपट्टी, वालसलीगंज, तहसील, घंटाघर, झांवागढ़ समेत अन्य स्थानों के दुर्गापूजा पंडालों में कन्या पूजन, भंडारा आयोजित किया गया। इसी तरह अहरौरा नगर के चौक बाजार, गोला सहूवाइन, पांडेय जी दक्षिणी फाटक, पटवा टोला, कोइरान बाजार, रवानी टोला बूढ़ादेई, नई बाजार, डीह, कुदारन, बेलखरा, सरिया, धुरिया, महुली में पचरा की धूम रही। गोला सहुवाईन में मूर्ति का उद्घाटन मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने किया।

