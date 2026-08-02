सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और पीए सिस्टम, अभेद होगी कांवड यात्रा की सुरक्षा; एटीएस ने संभाला मोर्चा
कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से होकर गुजरने वाले लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। एटीएस टीम भी जिले में पहुंच गई है।
Kanwar Yatra News: यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) सक्रिय हो गया है। एटीएस टीम ने जिले में पहुंचकर कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय कर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से होकर गुजरने वाले लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। एटीएस टीम भी जिले में पहुंच गई है। टीम ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। एटीएस के अधिकारी स्थानीय पुलिस, खुफिया इकाइयों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर लगातार निगरानी कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों, लावारिस वस्तुओं और किसी भी असामान्य गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है। त्वरित कार्रवाई के लिए सभी सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
होटल, धर्मशाला और रेलवे स्टेशन पर हो रही निगरानी
कांवड़ मार्ग पर पहले से सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन, पीए सिस्टम और कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। सुरक्षा एजेंसियां होटल, धर्मशाला, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी सतर्क निगरानी रख रही हैं। इसके साथ ही आम लोगों और कांवड़ सेवा शिविर संचालकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
हर किमी पर क्यूआर कोड, स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी
हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाने वाले कांवड़ियों के प्रमुख मार्ग सहारनपुर में प्रशासन ने शिवभक्तों की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की है। कांवड़ मार्ग पर हर एक किलोमीटर पर फ्लेक्स के माध्यम से क्यूआर कोड/बारकोड लगाए गए हैं। कांवड़िये इन कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिवभक्तों को सही मार्ग की जानकारी मिलने के साथ ही आसपास मौजूद विश्राम स्थलों, मेडिकल सुविधाओं, शौचालयों और अन्य आवश्यक सेवाओं की लोकेशन भी आसानी से पता चल सकेगी। नजदीकी पुलिस चौकियों और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी मोबाइल पर प्राप्त की जा सकेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।