UP Winter: यूपी में समय से पहले पहुंची सर्दी, 10 जिलों में गिरा रात का तापमान, शीतलहर की चेतावनी

संक्षेप: यूपी के कई जिलों में रात के समय तापमान गिर गया है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य है लेकिन बंद जगहों पर ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के समय मौसम ठंडा रहने लगा है।

Sat, 15 Nov 2025 10:48 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Winter Update: यूपी के कई जिलों में रात के समय तापमान गिर गया है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य है लेकिन बंद जगहों पर ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के समय मौसम ठंडा रहने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ऐसे ही हवाएं चलती रहीं तो नवंबर में ही शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न हो जांएगे। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बाराबंकी, इटावा, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ समेत प्रदेश के 10 जिलों में रात के समय तापमान 10 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। सुबह के समय भी सर्दी ठंडक का एहसास करा रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 17 नवंबर से हवा का रुख बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ ही सर्दी का एहसास कम हो जाएगा।

मध्य नवंबर में ही शीतलहर की चेतावनी ने बजाई खतरे की घंटी

वहीं आगरा में भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार आम तौर पर शीतलहर दिसंबर से जनवरी के बीच चलती है। इसी दौरान सीजन के सबसे ठंडे दिन आते हैं। दिन और रात का पारा तेजी से गिरता है। बीते वर्षों में यहां अधिक सर्दी के दौरान दिन का तापमान 10 डिग्री और रात का पारा माइनस 1 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में ओस जम जाती है। दिन का तापमान 16 डिग्री या उससे कम होने पर कोल्ड-डे-कंडीशन हो जाती है। 2024 में यह सबसे ज्यादा थी। करीब 24 दिन सबसे ठंडे रहे थे। साथ ही 14 दिन कोल्ड-डे-कंडीशन वाले रहे थे। आम तौर पर यह दिन चार से पांच ही रहते हैं। इस साल भी नवंबर में शीलतहर के अलर्ट से सबसे ठंडे दिन जल्द आने के आसार हैं। ऐसा होने पर अनाज और सब्जियों की फसलें भी प्रभावित होंगी। कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हो सकता है।

शनिवार को स्थिर रहा तापमान

मौसम विभाग ने शनिवार से शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट अभी तक बना हुआ है। लेकिन तापमान में अधिक गिरावट नहीं देखी गई। आगरा में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री कम होकर 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि यह 10 डिग्री से नीचे आना था। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 रहा है।

ठंडे पानी से नहाना खतरनाक

तापमान स्थिर है लेकिन गलन का स्तर बहुत बढ़ गया है। विशेषकर सुबह और देर रात भारी गलन महसूस हो रही है। ऐसे में सुबह ठंडे पानी से नहाना खतरनाक हो सकता है। गुनगुने पानी से ही नहाएं। तड़के टहलना बंद करें। शरीर को पूरा ढंकने वाले कपड़े पहनें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज में रखा पानी और ठंडी चीजें खाना बंद करें। सर्दी रहने तक गुनगुना पानी पीना अच्छा रहेगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
