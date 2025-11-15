UP Winter: यूपी में समय से पहले पहुंची सर्दी, 10 जिलों में गिरा रात का तापमान, शीतलहर की चेतावनी

संक्षेप: यूपी के कई जिलों में रात के समय तापमान गिर गया है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य है लेकिन बंद जगहों पर ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के समय मौसम ठंडा रहने लगा है।

UP Winter Update: यूपी के कई जिलों में रात के समय तापमान गिर गया है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य है लेकिन बंद जगहों पर ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के समय मौसम ठंडा रहने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ऐसे ही हवाएं चलती रहीं तो नवंबर में ही शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न हो जांएगे। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बाराबंकी, इटावा, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ समेत प्रदेश के 10 जिलों में रात के समय तापमान 10 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। सुबह के समय भी सर्दी ठंडक का एहसास करा रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 17 नवंबर से हवा का रुख बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ ही सर्दी का एहसास कम हो जाएगा।

मध्य नवंबर में ही शीतलहर की चेतावनी ने बजाई खतरे की घंटी वहीं आगरा में भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार आम तौर पर शीतलहर दिसंबर से जनवरी के बीच चलती है। इसी दौरान सीजन के सबसे ठंडे दिन आते हैं। दिन और रात का पारा तेजी से गिरता है। बीते वर्षों में यहां अधिक सर्दी के दौरान दिन का तापमान 10 डिग्री और रात का पारा माइनस 1 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में ओस जम जाती है। दिन का तापमान 16 डिग्री या उससे कम होने पर कोल्ड-डे-कंडीशन हो जाती है। 2024 में यह सबसे ज्यादा थी। करीब 24 दिन सबसे ठंडे रहे थे। साथ ही 14 दिन कोल्ड-डे-कंडीशन वाले रहे थे। आम तौर पर यह दिन चार से पांच ही रहते हैं। इस साल भी नवंबर में शीलतहर के अलर्ट से सबसे ठंडे दिन जल्द आने के आसार हैं। ऐसा होने पर अनाज और सब्जियों की फसलें भी प्रभावित होंगी। कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हो सकता है।

शनिवार को स्थिर रहा तापमान मौसम विभाग ने शनिवार से शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट अभी तक बना हुआ है। लेकिन तापमान में अधिक गिरावट नहीं देखी गई। आगरा में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री कम होकर 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि यह 10 डिग्री से नीचे आना था। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 रहा है।