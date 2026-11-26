क्या सीएम योगी से भी एफिडेविट मांगेंगे? यूपी के चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब, हिंदू वोट कटने का आरोप
यूपी वोटर लिस्ट विवाद पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया। सीएम योगी से एफिडेविट मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आयोग ने किसी से शपथ पत्र नहीं मांगा।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग पर लग रहे पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिणवा ने स्पष्ट किया कि आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल और नेता एक समान हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि आयोग ने न तो समाजवादी पार्टी से कोई शपथ पत्र (एफिडेविट) मांगा है और न ही किसी अन्य दल से।
सपा की शिकायतों पर जांच का दावा
एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में रिणवा से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव के आरोपों पर आयोग शपथ पत्र मांगता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर चुप्पी साध लेता है? हालांकि चुनाव अधिकारी ने इन आरोपों को गलत बताया। रिणवा ने कहा कि 10 अप्रैल के बाद जब समाजवादी पार्टी ने 3 लाख डुप्लीकेट वोटरों की सूची सौंपी, तो आयोग ने बिना किसी शपथ पत्र की मांग किए उसे स्वीकार किया और जांच करवाई। उन्होंने आगे बताया कि दो-तीन दिन पहले भी सपा ने ज्ञापन देकर एक लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची दी है, जिसकी गंभीरता से जांच चल रही है। सीईओ के अनुसार, जो भी शिकायतें सही पाई जाती हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
सीएम योगी के दावे और ढाई करोड़ वोटरों का गणित
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर दावा कर चुके हैं कि यूपी की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब हैं। इन दावे पर क्या आयोग उनसे एफिडेविट मांगेगा? इस तीखे सवाल के जवाब में नवदीप रिणवा ने कहा कि यदि कोई भी आयोग की गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है, तो उसे सहर्ष स्वीकार कर जांच कराई जाती है। आंकड़ों के विवाद पर रिणवा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, आयोग खुद उससे बड़े आंकड़े की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, "मैं तो ढाई करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी वोटर लिस्ट से गायब हैं।"
क्या है यूपी वोटर लिस्ट का पूरा विवाद?
दरअसल, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान चल रहा है। इससे पहले 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी हुई थी, जबकि मौजूदा पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की गई है। अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होनी है।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे कि जब चुनाव आयोग धर्म के आधार पर डेटा जारी नहीं करता, तो मुख्यमंत्री के पास यह आंकड़ा कहां से आया। वहीं, आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की अनुमानित वयस्क आबादी की तुलना में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 2.58 करोड़ मतदाता कम हैं।
चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसके पास धर्म या जाति आधारित कोई डेटा नहीं होता, और जिन पात्र नागरिकों ने अभी तक फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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