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क्या यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा? चंद्रशेखर से मिले स्वामी प्रसाद मौर्या; ओवैसी ने भी दिए थे संकेत

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की, जिससे तीसरे मोर्चे की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि वे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत छोटे दलों को साथ लाकर एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग नया राजनीतिक विकल्प तैयार करना चाहते हैं।

क्या यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा? चंद्रशेखर से मिले स्वामी प्रसाद मौर्या; ओवैसी ने भी दिए थे संकेत

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी (एजेपी) के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की है। हालांकि स्वामी ने इस बैठक को औपचारिक बताया है। लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब आठ महीने का समय बाकी है और इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों तथा तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं।

कई पार्टियों में रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश की राजनीति में कई दलों का हिस्सा रह चुके हैं। वह लोकदल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। हालांकि चुनाव में हार के बाद उन्होंने 2024 में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। बाद में पार्टी का नाम बदलकर अपनी जनता पार्टी (एजेपी) कर दिया।

एक घंटे चली स्वामी और चंद्रशेखर की मुलाकात

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग एक तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। इस मुलाकात को संभावित राजनीतिक गठबंधन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद समाज पार्टी के साथ-साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लाकर एक नया राजनीतिक मंच तैयार करना चाहते हैं।

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ओवैसी ने भी दिए गठबंधन के संकेत

बहराइच से चुनावी शंखनाद करने वाले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। वहीं, चंद्रशेखर आजाद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि गठबंधन के लिए दरवाजे जरूर खोल रखे हैं।

यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा?

जिसके बाद यूपी में तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम जैसे दलों के साथ अपनी जनता पार्टी का गठजोड़ तीसरे मोर्चे का आधार बन सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रत्याशियों के इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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बिहार में ओवैसी-चंद्रशेखर-स्वामी मिलकर लड़े थे चुनाव

फिलहाल इस बैठक को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण उभरने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर की एएसपी, स्वामी प्रसाद की एजेपी और ओवैसी की AIMIM ने मिलकर चुनाव लड़ा था।

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