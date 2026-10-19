यूपी पंचायत चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? इस पर निर्णय दशहरा बाद; राजभर ने बताया

UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस पर निर्णय दशहरा के बाद लिया जाएगा। राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय पर अभी कानूनी राय ली जा रही है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या नहीं करेगी इस पर निर्णय दशहरा बाद किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय पर अभी कानूनी राय ली जा रही है। उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाया जाए।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने में कराए जाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। जिसे लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अखिलेश सिंह का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जिलों में सर्वे कर रहा है। ऐसे में जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाए तब तक चुनाव कराना ठीक नहीं रहेगा। फिर आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना उचित नहीं होगा। ऐसे में हमारा संगठन जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अपील दायर करेगा।

ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी बीते 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया था। उसके बाद जुलाई में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें भी प्रशासक बना दिया गया था। फिलहाल, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को जारी कर चुका है। उसकी तैयारियां भी चुनाव को लेकर लगभग पूरी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 मई को किया गया था और अब इसका छह महीने का कार्यकाल नवंबर में पूरा होगा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ओबीसी आरक्षण जारी होने के बाद ही सीटों पर आरक्षण तय कर चुनाव कराए जाने हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव कराने में बहुत अड़चन नहीं है।