यूपी पंचायत चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? इस पर निर्णय दशहरा बाद; राजभर ने बताया
UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस पर निर्णय दशहरा के बाद लिया जाएगा। राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय पर अभी कानूनी राय ली जा रही है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या नहीं करेगी इस पर निर्णय दशहरा बाद किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय पर अभी कानूनी राय ली जा रही है। उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाया जाए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने में कराए जाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। जिसे लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अखिलेश सिंह का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जिलों में सर्वे कर रहा है। ऐसे में जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाए तब तक चुनाव कराना ठीक नहीं रहेगा। फिर आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना उचित नहीं होगा। ऐसे में हमारा संगठन जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अपील दायर करेगा।
ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी
बीते 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया था। उसके बाद जुलाई में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें भी प्रशासक बना दिया गया था। फिलहाल, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को जारी कर चुका है। उसकी तैयारियां भी चुनाव को लेकर लगभग पूरी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 मई को किया गया था और अब इसका छह महीने का कार्यकाल नवंबर में पूरा होगा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ओबीसी आरक्षण जारी होने के बाद ही सीटों पर आरक्षण तय कर चुनाव कराए जाने हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव कराने में बहुत अड़चन नहीं है।
तीन माह में पंचायत चुनाव के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे प्रधान
यूपी में तीन महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले को ग्राम प्रधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वह ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी हाईकोर्ट के निर्णय पर विधिक राय लेने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं कि उसने प्रधान को प्रशासक बनाने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया। यह चुनाव तक प्रशासक रहेंगे लेकिन तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराए जाने के हाईकोर्ट के निर्णय का हम विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ संगठन याचिका दायर करेगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें