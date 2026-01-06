कौन हैं ज्योत्सना सिंह? राजा भैया के खिलाफ क्या उतारेगी सपा, क्यों हो रही ऐसी चर्चा?

संक्षेप: समााजवादी पार्टी क्या राजा भैया के खिलाफ ज्योत्सना सिंह को चुनाव में उतारेगी? बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने युवा महिला ज्योत्सना सिंह को टिकट को लेकर इशारों में संकेत दिए हैं।

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सपा में अभी से विधानसभा सीटों पर मजबूत दावेदारों के नाम पर मंथन करना शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने आज-कल इशारों-इशारों में टिकट बांटना भी शुरू दिया। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया के खिलाफ युवा महिला ज्योत्सना सिंह को चुनाव मैदान उतारने का संकेत दिए हैं। हालांकि यह सिर्फ संकेत है। अभी कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जिलों के पदाधिकारी और विधायकों के साथ क्षेत्रों में स्थिति जानने के लिए मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान अखिलेश यादव ने ज्योत्सना को कुंडा से उतारने का इशारों में संकेत दिया है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने इशारों में संकेत दिए हो। इससे कुछ दिन पहले भी मेहनौन से आई युवा महिला को भी इशारों में संकेत दिया था। महिला से कहा था कि जाओ एसआईआर में नाम जुड़वाओ तभी तो टिकट देंगे।