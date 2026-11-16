कांग्रेस-सपा में बन जाएगी बात? कल से शुरू होगी कवायद; शिवपाल बोले सीटों पर फैसला जल्द

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर 17 नवंबर से शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत शुरू होगी। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे।

सिकंदरा (कानपुर देहात), संवाददाता। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तरह-तरह के बयान सामने आ रहे हैं वहीं दोनों पार्टियों के बीच इस पर कवायद भी शुरू हो गई है। कल यानी 17 नवंबर से लखनऊ में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने संकेत दिए हैं कि दोनों पार्टियां जल्द ही इस पर फैसला कर लेंगी। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे।

सोमवार को कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के खोजाफूल में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के आदर्शों से लोगों को सीख लेने की जरूरत है। कथा-प्रवचन कहीं भी हो अच्छा है, लेकिन कथावाचकों को विभेद करने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस-सपा के बीच सीटों के बंटवारे और गठबंधन पर उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों पार्टिंयों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला कर लेंगे। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियों के गठबंधन पर कहा कि इसका खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को ही बल मिलेगा। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को झूठा करार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 10 साल में जनता को कुछ नहीं दे पाई अब वह क्या ही देंगे।

कांग्रेस ने सपा से मांगी हैं इतनी सीटें एचटी लीडरशिप समिट के मंच से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया था कि कांग्रेस ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए 181 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव के इस खुलासे के बाद से ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सपा-कांग्रेस आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे। इस बीच खबर है कि 17 नवंबर से लखनऊ में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि लखनऊ में होने वाली इस अहम बैठक से पहले कांग्रेस ने अपनी दावेदारी मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की लिस्ट सौंपी है।