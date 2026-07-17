क्या अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? UP के चुनावी मैदान से पहले गठबंधन पर घमासान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी समय है। इससे पहले चर्चाएं शुरू हो गईं हैं कि क्या राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल, दलों में इस पर सहमति नहीं बनी है।

उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घमासान फिलहाल थमने की उम्मीद नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे कांग्रेस में एक राय नहीं है। पार्टी का एक तबका जहां पश्चिम बंगाल की तर्ज पर एकला चलो की वकालत कर रहा है। वहीं, कई नेता मानते हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन से जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है।

रणनीतिकार मानते हैं कि यूपी चुनाव में सपा व कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसकी झलक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मिल सकती है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गठबंधन मुद्दे पर शुरुआती वार्ता हो सकती है। बावजूद कांग्रेस 2027 के चुनाव में रक्षात्मक रुख अपनाने के हक में नहीं है।

किसे ज्यादा जरूरत पार्टी के एक नेता ने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सपा को गठबंधन की जरूरत है। क्योंकि, अखिलेश मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ऐसे में कांग्रेस के बजाय सीट बंटवारे में सपा को बड़ा दिल दिखाना होगा।

लोकसभा चुनाव-2024 में कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़कर छह पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस इन क्षेत्रों में आने वाली 85 विधानसभा सीट पर दावेदारी मानती है। साथ ही पार्टी ने विभिन्न सर्वे से करीब सौ और सीट की पहचान की है, जहां बेहतर संभावनाएं हैं। इसलिए, पार्टी सम्मानजनक बंटवारे की बात कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का मानना है कांग्रेस-सपा में गठबंधन मजबूत हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

2024 में गठबंधन को मिली थी बड़ी सफलता 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, पर यह पूरी तरह विफल रहा। कांग्रेस 106 सीटों पर लड़कर सात पर जीत पाई। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाई और वह दो सीट पर सिमट गई। 2024 के आम चुनाव में दोनों फिर साथ आए और गठबंधन ने 80 में 43 सीट पर परचम लहराया। सपा को 37 व कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। इस जीत में दोनों पार्टियों के बीच उनके गढ़ में एक दूसरे को वोट स्थानांतरण ने अहम भूमिका निभाई थी।