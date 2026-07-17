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क्या अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? UP के चुनावी मैदान से पहले गठबंधन पर घमासान

By Nisarg Dixit
हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी समय है। इससे पहले चर्चाएं शुरू हो गईं हैं कि क्या राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल, दलों में इस पर सहमति नहीं बनी है।

क्या अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? UP के चुनावी मैदान से पहले गठबंधन पर घमासान

उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घमासान फिलहाल थमने की उम्मीद नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे कांग्रेस में एक राय नहीं है। पार्टी का एक तबका जहां पश्चिम बंगाल की तर्ज पर एकला चलो की वकालत कर रहा है। वहीं, कई नेता मानते हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन से जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है।

रणनीतिकार मानते हैं कि यूपी चुनाव में सपा व कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसकी झलक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मिल सकती है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गठबंधन मुद्दे पर शुरुआती वार्ता हो सकती है। बावजूद कांग्रेस 2027 के चुनाव में रक्षात्मक रुख अपनाने के हक में नहीं है।

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किसे ज्यादा जरूरत

पार्टी के एक नेता ने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सपा को गठबंधन की जरूरत है। क्योंकि, अखिलेश मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ऐसे में कांग्रेस के बजाय सीट बंटवारे में सपा को बड़ा दिल दिखाना होगा।

लोकसभा चुनाव-2024 में कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़कर छह पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस इन क्षेत्रों में आने वाली 85 विधानसभा सीट पर दावेदारी मानती है। साथ ही पार्टी ने विभिन्न सर्वे से करीब सौ और सीट की पहचान की है, जहां बेहतर संभावनाएं हैं। इसलिए, पार्टी सम्मानजनक बंटवारे की बात कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का मानना है कांग्रेस-सपा में गठबंधन मजबूत हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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2024 में गठबंधन को मिली थी बड़ी सफलता

2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, पर यह पूरी तरह विफल रहा। कांग्रेस 106 सीटों पर लड़कर सात पर जीत पाई। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाई और वह दो सीट पर सिमट गई। 2024 के आम चुनाव में दोनों फिर साथ आए और गठबंधन ने 80 में 43 सीट पर परचम लहराया। सपा को 37 व कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। इस जीत में दोनों पार्टियों के बीच उनके गढ़ में एक दूसरे को वोट स्थानांतरण ने अहम भूमिका निभाई थी।

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UP में कब हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं। अब तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल, राज्य में भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। जबकि, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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