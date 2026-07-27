आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा या बचेगा? कोर्ट में सुनवाई कल
सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा या बचेगा? कमिश्नर कोर्ट में इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई होनी है। सभी निगाहें टिकी हैं। इसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है।
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण होगा या बच जाएंगे...इसको लेकर हर किसी की निगाहें मंडलायुक्त की कोर्ट पर टिक गई हैं। मंगलवार को कमिश्नर कोर्ट में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इस चर्चित मामले में सुनवाई होनी है। वहीं, हाईकोर्ट में 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
मालूम हो कि रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख नीयत थी। यहां जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। आरडीए उपाध्यक्ष के इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर विवि प्रबंधन की ओर से आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में कमिश्नर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।
जाने क्या दिया था आरडीए उपाध्यक्ष ने आदेश
आदेश में कहा गया था कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की भूमि पर एकेडमिक भवन व मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर भूमि पर बने समस्त 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण को 15 दिन के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा की दशा में इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा और इस पर होने वाले समस्त व्यय भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जाएगा।
हाईकोर्ट में प्रशासन ने भी दाखिल की हुई है कैविएट
रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में तो अपील दाखिल है ही, जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मामले में हाईकोर्ट भी जा पहुंचा है। जहां 29 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में एक पक्षीय सुनवाई न हो सके, इसके लिए पहले ही कैविएट दाखिल की हुई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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