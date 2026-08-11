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राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? नए CEO के नाम का होना है ऐलान

By Deep Pandey
अयोध्या, हिन्दुस्तान
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राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? पहले करने पर मंथन किया जा रहा है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।

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राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक दो सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन यह बैठक दो सितंबर के पहले भी संभावित है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक दो सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन यह बैठक दो सितंबर के पहले भी संभावित है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह चार सितंबर को जन्माष्टमी पर्व बताई जा रही है जिसके कारण राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टियों की राय है कि बैठक की तिथि थोड़ा आगे-पीछे कर ली जाए। यह बैठक बहुत अहम है जिसमें सभी ट्रस्टियों खास कर उनकी जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। इसके कारण अलग-अलग तिथियों को लेकर आपसी विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।

इसके अलावा ट्रस्ट के प्रवक्ता के पद के लिए सुयोग्य नाम चयन ट्रस्टियों के द्वारा ही किया जाना है। इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा गया है। ऐसे में विश्व हिन्दू परिषद का ही कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अथवा अनुषांगिक संगठन का ही कोई व्यक्ति संभावित हो सकता है। फिलहाल बैठक में कुछ चयनित नाम ट्रस्टियों के समक्ष रखे जाएंगे और सर्व सम्मति अथवा बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसी बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले जिनका लगभग तय हो गया है। इनके अलावा राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभारी नरपत डुकिया जो कि ट्रस्ट के चार्टर्ड एकाउंटेंट भी थे, के नाम पर भी मुहर लगनी है।

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अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना बढ़ी :

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद उठे विवाद के कारण राम मंदिर की व्यवस्था न केवल चरमरा गई है बल्कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ढांचा भी अस्त-व्यस्त हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय व दूसरे ट्रस्टी डा अनिल मिश्र को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा मंदिर निर्माण व प्रबंधन प्रभारी गोपाल राव की भी विदाई हो गयी। ऐसी स्थिति में तत्काल व्यवस्था संचालन के लिए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्टी भी थे , के नाम की घोषणा कर दी गयी। पुनः ट्रस्ट की बैठक 22 जुलाई को हुई लेकिन पूर्णकालिक महासचिव का नाम नहीं तय हो पाया। इसके चलते दो सितंबर को बैठक पुनः प्रस्तावित है लेकिन अभी तक पूर्णकालिक महासचिव की तलाश अधूरी है। संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच तय किया गया है कि पूर्णकालिक महासचिव विश्व हिन्दू परिषद से नियुक्त किया जाएगा। इसके कारण ही चंपतराय की वापसी की चर्चा को बल मिल रहा है। फिलहाल संगठन के सूत्र बताते हैं कि संभावना यही है कि अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की सेवा को विस्तार दे दिया जाए।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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