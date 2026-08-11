राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? नए CEO के नाम का होना है ऐलान

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? पहले करने पर मंथन किया जा रहा है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।

अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक दो सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन यह बैठक दो सितंबर के पहले भी संभावित है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह चार सितंबर को जन्माष्टमी पर्व बताई जा रही है जिसके कारण राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टियों की राय है कि बैठक की तिथि थोड़ा आगे-पीछे कर ली जाए। यह बैठक बहुत अहम है जिसमें सभी ट्रस्टियों खास कर उनकी जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। इसके कारण अलग-अलग तिथियों को लेकर आपसी विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।

इसके अलावा ट्रस्ट के प्रवक्ता के पद के लिए सुयोग्य नाम चयन ट्रस्टियों के द्वारा ही किया जाना है। इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा गया है। ऐसे में विश्व हिन्दू परिषद का ही कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अथवा अनुषांगिक संगठन का ही कोई व्यक्ति संभावित हो सकता है। फिलहाल बैठक में कुछ चयनित नाम ट्रस्टियों के समक्ष रखे जाएंगे और सर्व सम्मति अथवा बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसी बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले जिनका लगभग तय हो गया है। इनके अलावा राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभारी नरपत डुकिया जो कि ट्रस्ट के चार्टर्ड एकाउंटेंट भी थे, के नाम पर भी मुहर लगनी है।

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