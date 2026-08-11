राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? नए CEO के नाम का होना है ऐलान
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक क्या 2 सितंबर से पहले होगी? पहले करने पर मंथन किया जा रहा है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।
अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक दो सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन यह बैठक दो सितंबर के पहले भी संभावित है। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह चार सितंबर को जन्माष्टमी पर्व बताई जा रही है जिसके कारण राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टियों की राय है कि बैठक की तिथि थोड़ा आगे-पीछे कर ली जाए। यह बैठक बहुत अहम है जिसमें सभी ट्रस्टियों खास कर उनकी जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। इसके कारण अलग-अलग तिथियों को लेकर आपसी विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा होनी है।
इसके अलावा ट्रस्ट के प्रवक्ता के पद के लिए सुयोग्य नाम चयन ट्रस्टियों के द्वारा ही किया जाना है। इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा गया है। ऐसे में विश्व हिन्दू परिषद का ही कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अथवा अनुषांगिक संगठन का ही कोई व्यक्ति संभावित हो सकता है। फिलहाल बैठक में कुछ चयनित नाम ट्रस्टियों के समक्ष रखे जाएंगे और सर्व सम्मति अथवा बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसी बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले जिनका लगभग तय हो गया है। इनके अलावा राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभारी नरपत डुकिया जो कि ट्रस्ट के चार्टर्ड एकाउंटेंट भी थे, के नाम पर भी मुहर लगनी है।
अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना बढ़ी :
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद उठे विवाद के कारण राम मंदिर की व्यवस्था न केवल चरमरा गई है बल्कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ढांचा भी अस्त-व्यस्त हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय व दूसरे ट्रस्टी डा अनिल मिश्र को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा मंदिर निर्माण व प्रबंधन प्रभारी गोपाल राव की भी विदाई हो गयी। ऐसी स्थिति में तत्काल व्यवस्था संचालन के लिए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्टी भी थे , के नाम की घोषणा कर दी गयी। पुनः ट्रस्ट की बैठक 22 जुलाई को हुई लेकिन पूर्णकालिक महासचिव का नाम नहीं तय हो पाया। इसके चलते दो सितंबर को बैठक पुनः प्रस्तावित है लेकिन अभी तक पूर्णकालिक महासचिव की तलाश अधूरी है। संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच तय किया गया है कि पूर्णकालिक महासचिव विश्व हिन्दू परिषद से नियुक्त किया जाएगा। इसके कारण ही चंपतराय की वापसी की चर्चा को बल मिल रहा है। फिलहाल संगठन के सूत्र बताते हैं कि संभावना यही है कि अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की सेवा को विस्तार दे दिया जाए।
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