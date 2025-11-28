सामने आएंगे संभल दंगे के राज? चर्चित कुएं की खुदाई को लेकर चर्चाएं तेज: सुबह-सुबह काटा गया पेड़

संक्षेप: वर्षों पुराने इस बंद कुएं की बुधवार से खुदाई शुरू की गई थी लेकिन एक पेड़ इसमें आड़े आ रहा था। शुक्रवार को भोर में वन विभाग ने इस पेड़ को काट दिया। यह कुआं एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। संभल नगर पालिका द्वारा शहर के प्राचीन कुओं, कूपों और तीर्थ स्थलों को संवारने का काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के संभल के चर्चित कुएं की खुदाई में आड़े आ रहा एक पेड़ शुक्रवार की भोर में काट दिया गया। इसके साथ ही कुएं को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब एक बार फिर कुएं की खुदाई शुरू की जा सकती है। चर्चाओं में कहा जा रहा है कि कुएं में संभल में 1978 में हुए दंगे कुछ राज दफन हैं जो खुदाई से सामने आ सकते हैं। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह काम दंगों से जुड़े किसी नए खुलासे का हिस्सा नहीं है। संभल के प्राचीन कुओं, कूपों और तीर्थ स्थलों को उनके पारंपरिक स्वरूप में संवारने के अभियान के तहत ही इस कुएं की सफाई और खुदाई कराई जा रही है।

संभल के कोतवाली क्षेत्र स्थित एकता पुलिस चौकी के पास बने वर्षों पुराने इस बंद कुएं की बुधवार सुबह से खुदाई शुरू की गई थी लेकिन एक पेड़ इसमें आड़े आ रहा था। शुक्रवार को भोर में वन विभाग ने इस पेड़ को काट दिया। यह कुआं एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। बता दें कि संभल नगर पालिका द्वारा नवंबर महीने से चल रहे अभियान के तहत शहर के प्राचीन कुओं, कूपों और तीर्थ स्थलों को उनके पारंपरिक स्वरूप में संवारने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में इस प्राचीन कुएं की खुदाई कराई जा रही है। खुदाई का काम फिलहाल फावड़े से श्रमिकों द्वारा मैन्युअली किया जा रहा है। कुएं के पास स्थित एक पुराना पेड़ खुदाई में आड़े आ रहा था जिसके लिए वन विभाग को सूचना दी गई थी। आसपास के निवासियों का कहना है कि यह कुआं 1978 के दंगों के दौरान काफी सुर्खियों में था। यही वजह है कि कुएं की खुदाई शुरू होते ही लोगों में पुरानी घटनाओं को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं।