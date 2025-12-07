यूपी के इस शहर में चलेगी मेट्रो? 50 किमी रूट का ब्लूप्रिंट तैयार, शासन ने मांगी रिपोर्ट

यूपी के बरेली में मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसको लेकर मास्टर प्लान बन चुका है। 50 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और शासन ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। रूट का टेक्निकल सर्वे पूरा हो गया है और डीपीआर का काम अंतिम चरण में है। बरेली विकास प्राधिकरण और नामित एजेंसी राइट्स परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं।शहर में 2047 मास्टर प्लान में मेट्रो कॉरिडोर को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट से जुड़ी शुरुआती तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। टेक्निकल टीम ने बड़ा बाईपास के पास 20 हेक्टेयर जमीन का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दी है। इसी स्थान पर मेट्रो डिपो और मुख्य संचालन केंद्र स्थापित होंगे। 50 किमी लंबे मेट्रो रूट में शहर के प्रमुख कॉरिडोर, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और मुख्य जंक्शनों को जोड़ने की योजना है। बीडीए और संबंधित एजेंसी डीपीआर को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।