Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कमाल के इस्तीफे से बंद होगा सपा में झगड़ा, अखिलेश के चीफ व्हिप को हटाने से आजम का भी कनेक्शन?

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से हट गए हैं। । इसके पीछे आजम खान के गुट की नाराजगी को शांत करने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कमाल के पद से हटने से  सपा में झगड़ा बंद होगा।

कमाल के इस्तीफे से बंद होगा सपा में झगड़ा, अखिलेश के चीफ व्हिप को हटाने से आजम का भी कनेक्शन?

यूपी में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से तनातनी की खबरों के बीच कांठ के विधायक कमाल अख्तर विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से हट गए हैं। सपा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। सपा नेतृत्व जल्द ही नया मुख्य सचेतक बनाने का पत्र भेजेगा। इसके पीछे आजम खान के गुट की नाराजगी को शांत करने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं। कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से हटाने जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कमाल को हटाकर रुचि वीरा के गुस्से को देखा जाए तो एक तरह से शांत करने की कोशिश है।

रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खां करीबी हैं। रुचि वीरा की नाराजगी से यह सियासी संकेत जा रहा था कि मुरादाबाद मंडल में आजम खान गुट पार्टी से खफा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सपा किसी भी बड़े डैमेज से बचना चाहती थी। माना जा रहा है कि कमाल अख्तर के इस्तीफे के जरिए समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में आजम खान और रुचि वीरा के गुस्से को ठंडा करने में कामयाब हो सकती है, इससे संगठन की गुटबाजी कम होगी।

राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडेय द्वारा बगावत किए जाने के बाद सपा नेतृत्व ने कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी थी। पद से हटने के बाद कमला अख्तर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर उन्होंने यह पद छोड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव के समय जिम्मेदारियां बदली जाती हैं। उनके मुखिया ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी और उनके निर्देश पर ही वह हटे हैं। उन्होंने रुचि वीरा से किसी भी तरह से नाराजगी से इनकार किया है।

कमाल अख्तर सपा के पुराने नेता हैं। वह मुरादाबाद से आते हैं। यहीं से रुचि वीरा भी आती हैं। पिछले दिनों मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर वह नाराज थीं। उन्होंने इसकी शिकायत सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी की थी। रुचि वीरा आजम खां की नजदीकी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि उनके कोटे पर ही लोकसभा चुनाव 2024 में एचटी हसन का टिकट काट कर उन्हें टिकट दिया गया। रुचि वीरा की शिकायत पर अखिलेश ने लखनऊ में दोनों को बुलाया था और बातचीत की। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान कमाल अख्तर और रुचि वीरा में तकरार भी हो गई थी। कमाल ने यह साफ किया था कि जिस पीडीए सम्मेलन में सांसद को न बुलाए जाने की बात की जा रही है, वह अमजद पठान को महानगर उपाध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर हुआ था।

ये भी पढ़ें:सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा, बोले- अखिलेश का आदेश था
ये भी पढ़ें:अयोध्या की पहचान बन चुकी है, मथुरा पर बोलकर दिखाइए, योगी की अखिलेश को चुनौती

ओबीसी को जिम्मेदारी मिल सकती है

सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से कमाल अख्तर को हटाकर किसी पिछड़े को जिम्मेदारी दे सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह उन्हें हटाने का फैसला आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ठीक करने के लिए किया गया है। उनकी जगह पर सपा के किसी दूसरे पिछड़े बड़े और कद्दावर विधायक को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश दिया जा सके।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Azam Khan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।