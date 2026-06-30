कमाल के इस्तीफे से बंद होगा सपा में झगड़ा, अखिलेश के चीफ व्हिप को हटाने से आजम का भी कनेक्शन?

समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से हट गए हैं। । इसके पीछे आजम खान के गुट की नाराजगी को शांत करने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कमाल के पद से हटने से सपा में झगड़ा बंद होगा।

यूपी में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से तनातनी की खबरों के बीच कांठ के विधायक कमाल अख्तर विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से हट गए हैं। सपा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। सपा नेतृत्व जल्द ही नया मुख्य सचेतक बनाने का पत्र भेजेगा। इसके पीछे आजम खान के गुट की नाराजगी को शांत करने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं। कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से हटाने जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कमाल को हटाकर रुचि वीरा के गुस्से को देखा जाए तो एक तरह से शांत करने की कोशिश है।

रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खां करीबी हैं। रुचि वीरा की नाराजगी से यह सियासी संकेत जा रहा था कि मुरादाबाद मंडल में आजम खान गुट पार्टी से खफा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सपा किसी भी बड़े डैमेज से बचना चाहती थी। माना जा रहा है कि कमाल अख्तर के इस्तीफे के जरिए समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में आजम खान और रुचि वीरा के गुस्से को ठंडा करने में कामयाब हो सकती है, इससे संगठन की गुटबाजी कम होगी।

राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडेय द्वारा बगावत किए जाने के बाद सपा नेतृत्व ने कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी थी। पद से हटने के बाद कमला अख्तर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर उन्होंने यह पद छोड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव के समय जिम्मेदारियां बदली जाती हैं। उनके मुखिया ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी और उनके निर्देश पर ही वह हटे हैं। उन्होंने रुचि वीरा से किसी भी तरह से नाराजगी से इनकार किया है।

कमाल अख्तर सपा के पुराने नेता हैं। वह मुरादाबाद से आते हैं। यहीं से रुचि वीरा भी आती हैं। पिछले दिनों मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर वह नाराज थीं। उन्होंने इसकी शिकायत सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी की थी। रुचि वीरा आजम खां की नजदीकी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि उनके कोटे पर ही लोकसभा चुनाव 2024 में एचटी हसन का टिकट काट कर उन्हें टिकट दिया गया। रुचि वीरा की शिकायत पर अखिलेश ने लखनऊ में दोनों को बुलाया था और बातचीत की। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान कमाल अख्तर और रुचि वीरा में तकरार भी हो गई थी। कमाल ने यह साफ किया था कि जिस पीडीए सम्मेलन में सांसद को न बुलाए जाने की बात की जा रही है, वह अमजद पठान को महानगर उपाध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर हुआ था।