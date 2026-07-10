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यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही क्या प्रशासक बनाया जाएगा? कल खत्म होगा कार्यकाल

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच साल का कार्यकाल कल शनिवार को खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिला पंचायत अध्यक्षों को ही  प्रशासक बनाया जाएगा? हालांकि विभाग की ओर से प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही क्या प्रशासक बनाया जाएगा? कल खत्म होगा कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच साल का कार्यकाल कल 11 जुलाई यानी शनिवार को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इन निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मानें तो पंचायती राज विभाग की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। वहीं कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है और फूंक-फूंककर कदम रख रहा है।

सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो जाएगा। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतकर आए जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। पंचायती राज विभाग की ओर से शासन को जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में तैनात किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। बीते 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया था।

अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका

दूसरी ओर इस मामले मेंइलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट की ओर से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में पंचायतीराज विभाग भी फूंक-फूंककर कदम रख रहा है। अभी तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में तैनात हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक विभाग की ओर से जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। इसके बाद अब इस प्रस्ताव पर फैसला होना बाकी है।

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विभाग की ओर से कानूनी पहलुओं पर भी मंथन किया जा रहा

पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय पहली बार यूपी में किया गया है। उससे पूर्व अधिकारियों को ही प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व राजस्थान में पहले ही ग्राम प्रधानों को कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक बनाया गया था। यूपी में भी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला किया गया। ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें भी इसका अवसर दिया जाए। विभाग की ओर से कानूनी पहलुओं पर भी मंथन किया जा रहा है। आगे 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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