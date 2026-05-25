क्या वकीलों में लाठियां बांटकर प्रशासन को सही काम करने से रोक लेंगे? हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट में सिविल कोर्ट परिसर के आसपास से अवैध कब्जे हटाए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों में क्या लाठियां बांटकर प्रशासन को सही काम करने से रोक लेंगे?
High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास से अवैध कब्जे हटाए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वकीलों के बीच लाठियां बांटने के वीडियो हमने देखे हैं, आप लोग क्या समझते हैं, लाठियां बांटकर आप प्रशासन को सही काम करने से रोक लेंगे। न्यायालय ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से जनपद न्यायालय का कामकाज ठप कर के रखा गया है, इन सभी तथ्यों के आधार पर हम आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर विचार करेंगे। न्यायालय ने मामले में विस्तृत आदेश बाद में लिखाने की बात कही है।
उपरोक्त टिप्पणियां न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य टाइटिल से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। अपरान्ह लगभग 3:45 पर शुरू हुयी सुनवाई करीब डेढ़ घंटे तक चली। इस दौरान कोर्ट रूम वकीलों से खचाखच भरा रहा। सुनवाई शुरू होते ही न्यायालय ने लाठियां बांटने व न्यायिक कार्य ठप करने को लेकर सिविल कोर्ट के वकीलों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं से सवाल किए।
अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंस तक फंस जाती थीं
वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए, वकीलों की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा चिह्नित किए बिना ही कार्रवाई की गई है। यहां तक कि एक फ़ोटो कॉपी की दुकान जिसका किराया जनपद न्यायालय को जाता है, उसे भी तोड़ दिया गया। इस पर न्यायालय ने कहा कि हमें उस घटना की जानकारी है, उक्त दुकान दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हो गई थी लेकिन अब संबंधित दुकानदार को वहीं दूसरी दुकान आवंटित कर दी गई है तथा उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का भी प्रयास चल रहा है। न्यायालय ने दोहराया कि अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंस तक फंस जाती थीं, ऐसी एक घटना में मरीज की मृत्यु भी हो चुकी है।
पुरानी तहसील की जमीन वकीलों के चैंबर के लिए आवंटित करने की तैयारी
न्यायालय ने कहा कि कैसरबाग स्थित पुरानी तहसील की जमीन वकीलों के चैंबर के लिए आवंटित करने सम्बंधी औपचारिकताऐं लगभग पूरी हो चुकी हैं, और इस आशय की सूचना भी बार एसोसिएशनों को दी जा चुकी है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें