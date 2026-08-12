पूर्व राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री के भी भवनों पर चलेगा बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से खलबली

अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राजधानी लखनऊ में खलबली मची है। जिन भवनों की लिस्ट बनाई गई है उनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कई वीवीआईपी के भवन भी शामिल हैं।

राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र लखनऊ पहुंचकर चिह्नित अवैध भवनों का निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिन भवनों को चिह्नित किया गया है उनमें पूर्व राज्यपाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत कई वीवीआईपी के भवन हैं। ऐसे में सवाल है कि इन वीवीआईपी के भवनों पर भी बुलडोजर चलेगा।

प्राधिकरण ने उन सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर हैं। एलडीए ने प्रत्येक भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारियों के नाम, की गई कार्रवाई और कार्रवाई न होने के कारणों तक का रिकॉर्ड संकलित किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान कोई तथ्य अधूरा न रहे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिह्नित 51 भवनों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं। इनमें एक पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े भवन भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एक पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से संबंधित तीन-तीन भवन जांच के दायरे में हैं। एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन भी अवैध निर्माण की श्रेणी में है।

अवैध इमारतों का निरीक्षण करेंगे न्याय मित्र सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को अत्यंत गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से विशेष जांच दल की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल करेगी जिनकी भूमिका या लापरवाही सामने आई है। मामले की सुनवाई सितंबर के मध्य प्रस्तावित है। उससे पहले न्याय मित्र स्थलीय निरीक्षण कर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। इस अदालत द्वारा पहले से जताई जा रही आशंका गलत नहीं थी, क्योंकि देश भर में, खासकर दिल्ली और लखनऊ में बड़े पैमाने पर आगजनी की दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें काफी संख्या में लोगों की जान चली गई है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को भवन निर्माण नियमों की अनदेखी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।

एलडीओ को सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को शहर में नियमों की अनदेखी कर हुए निर्माण और रिहायशी इलाकों/संपत्तियों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए दिल्ली की तरह सर्वे का आदेश दिया है।