मौत की सजा पाए रामभवन की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर? इस संगठन ने उठाई मांग

बच्चों के यौन शोषण और पोर्न वीडियो बनाने जैसे जघन्य आरोपों में जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी है। बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने रविवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने रामभवन की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की मांग की है।

बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एएस नोमानी ने कहा कि देश व प्रदेश की छवि को धूमिल करने वाले रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती ने ईमेल से दूसरे देशों में अश्लील फोटो-वीडियो बेचे हैं। उसने बच्चों को पैसा कमाने का धंधा बना रखा था। दोनों ने करोड़ों रुपये की आमदनी अर्जित की। इस अवैध अर्जित धन से बांदा व चित्रकूट में कई आलीशान मकान बनाए हैं। इन्हें अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। नोमानी व उनके समर्थकों ने रामभवन व दुर्गावती की अवैध सम्पत्ति-मकानों को ध्वस्त कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इनकी संपत्ति ध्वस्त नहीं की गई तो बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन व आंदोलन को बाध्य होंगे।

मदद के बहाने बच्चों को बनाया शिकार जेई रामभवन हमीरपुर के मौदहा तहसील में तैनात रहा था। इस दौरान वह साइट पर काम करने वाले गरीब परिवारों की मदद कर उनका मसीहा बन गया। किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना हो या फिर स्कूल में प्रवेश कराने में मदद वह तुरंत तैयार हो जाता। मजदूरो का विश्वास जीतकर वह उनके बच्चों के साथ यौन शोषण कर उनकी पीठ में खंजर घोंपता रहा। जिले में उसकी हैवानियत के शिकार बने आठ मासूमों के परिजनों ने फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद राहत की सांस ली।

रामभवन को सिंचाई विभाग में 2010 के आसपास बतौर जेई तैनाती मिली थी। वर्ष 2020 में बांदा में तैनाती के दौरान इसका भंडाफोड़ हुआ। सीबीआई की जांच आगे बढ़ी तो रामभवन और इसकी पत्नी दुर्गावती की करतूतों की परतें उधड़नी शुरू हो गईं। बांदा में तैनाती से पूर्व रामभवन कुछ समय तक जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में सिंचाई विभाग में बतौर जेई कार्यरत रहा। एक जेई होने के नाते रामभवन ने साइटों में काम करने वाले मजदूरों के परिवारों से नजदीकियां बढ़ाईं। फिर उन्हीं के बच्चों को बहला-फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाने शुरू कर दिए।