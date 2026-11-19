यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आजम खां के जेल से बाहर आने को समाजवादी पार्टी के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। एमआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के अब्दुल की काट भी अब आजम हो सकते हैं।

विपिन कुमार शर्मा रामपुर। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां के महीनों बाद जेल से बाहर आने से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों में नया मोड़ ला दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम समाज को अब्दुल के नाम से संबोधित करते हुए उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। आजम खां का मुद्दा उठाकर सपा और अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। अब आजम खां के जेल से बाहर आने से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा को बूस्टर डोज मिल गया है। आजम ने भी रामपुर पहुंचते ही जिस तरह का तेवर दिखाया है, उससे साफ है कि वह चुपचाप घर में नहीं बैठने वाले हैं। वह कुछ बहुत बड़ा सोच चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम और दलित मतदाताओं को साधने की ओवैसी ने आसपा प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ सियासी कोशिशें तेज की हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को चुनौती देने के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। लगातार मुस्लिम बहुल वाली सीटों पर ओवैसी सभाएं भी कर रहे हैं। मुस्लिमों की स्थिति बयां कर रहे ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा सपा और अखिलेश ही हैं।

‘अब्दुल’ के सवाल से अखिलेश को घेर रहे थे ओवैसी आजम खां की जेल में रहने और उनकी राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा उठाकर ओवैसी लगातार सपा नेतृत्व पर निशाना साध रहे थे। टांडा और शामली की जनसभाओं में उन्होंने आजम खां का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाए। ओवैसी ने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया और मुस्लिम समाज को ‘अब्दुल’ कहते हुए राजनीतिक हिस्सेदारी और बराबरी का दर्जा देने की बात उठाई। उनका निशाना साफ तौर पर सपा के उस मुस्लिम आधार पर था, जिसे लंबे समय से पार्टी का मजबूत समर्थन माना जाता रहा है।

ओवैसी की यह रणनीति ऐसे समय सामने आई, जब आजम खां लंबे समय से जेल में थे और सपा के सामने उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब आजम की रिहाई के बाद सपा को ओवैसी के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने का अवसर मिल सकता है।

आजम का पश्चिमी यूपी खासकर मुरादाबाद मंडल में बड़ा प्रभाव आजम खां का प्रभाव रामपुर के साथ मुरादाबाद मंडल और आसपास के जिलों में भी रहा है। सपा के लिए अब चुनौती इस प्रभाव को चुनावी राजनीति में बदलने की होगी। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिलों में आजम की सक्रियता मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ बनाए रखने में भूमिका निभा सकती है।हालांकि, केवल रिहाई से मतदाताओं का रुख तय नहीं हो जाता। इसका असर आजम की आगे की राजनीतिक भूमिका, सपा संगठन की सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की जमीनी पहुंच पर निर्भर करेगा।

ओवैसी के अब्दुल की काट हो सकते हैं आजम माना जा रहा है कि आजम खां अब सपा के लिए ओवैसी के अब्दुल की काट हो सकते हैं। आजम खां ने भी जेल से निकलते ही अपने इरादों को साफ कर दिया है। उनके तेवर बेहद तीखे दिखाई दिए हैं। रामपुर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा। अब बदलाव नहीं सैलाब आएगा। ऐसे में जाहिर है कि आजम खां जेल के बाहर आने के बाद चुपचाप घर में बैठने वाले नहीं हैं। कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं।