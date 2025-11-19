Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWill Azam Khan be transferred from Rampur to Sitapur jail again A report filed in court demanding A-grade barracks
आजम खां फिर रामपुर से सीतापुर जेल जाएंगे? ए ग्रेड बैरक की मांग पर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल, आज फैसला

आजम खां फिर रामपुर से सीतापुर जेल जाएंगे? ए ग्रेड बैरक की मांग पर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल, आज फैसला

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को रामपुर की जेल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बार भी उन्हें रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा सकता है। इस बार यह शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश के बाद होगी।

Wed, 19 Nov 2025 02:09 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को रामपुर की जेल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बार भी उन्हें रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा सकता है। इस बार यह शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश के बाद होगी। आजम खां ने सजा सुनाए जाने के बाद अदालत से ए ग्रेड बैरक में रखने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए आज यानी बुधवार की तारीख तय की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो पैनकार्ड मामले में सोमवार को अदालत ने आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सात-साल की सजा सुनाई थी। इसी दौरान आजम खां ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें ए ग्रेड की बैरक में रखा जाए। आजम की इस अर्जी पर अदालत ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। इसके साथ ही आदेश दिया था कि बिना कोर्ट की अनुमति के आजम खां को रामपुर जेल से शिफ्ट न किया जाए।

ये भी पढ़ें:आजम खां और अब्दुल्ला को फिर जेल, अब पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में मंगलवार को दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि रामपुर कारागार बी ग्रेड की जेल है। यहां ए ग्रेड की सुविधाओं वाली कोई बैरक नहीं है। प्रशासन चाहे तो उन्हें कहीं अन्य शिफ्ट कर सकता है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर अदालत सुनवाई के लिए बुधवार 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं, जेल अधीक्षक राजेश यादव के अनुसार माननीय न्यायालय ने एक प्रकरण में जिला जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। इस पर हमने रिपोर्ट और शासनादेश मंगलवार को कोर्ट में दाखिल कर दी है।

आजम-अब्दुल्ला फिलहाल एक साथ

रामपुर। आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को एक साथ रखा गया है। सलाखों के पीछे दोनों की पहली रात बेचैनी भरी थी। दोनों को जेल नियम के अनुसार खाना दिया गया। दोनों ने सादा ही खाना खाया। साल 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एक केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैन कार्ड बनवाए है। आरोप था कि सपा नेता के इशारे पर इन पैनकार्ड का समय-समय पर इस्तेमाल किया गया है।

मामला कोर्ट में चला, जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सात साल की सजा सुनाई। जिसके बाद दोनों को बैरक नंबर एक क्वारेंटाइन में रखा गया है। इस बैरक की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक सपा नेता आजम खां की सलाखों के पीछे बेचैन भरी रात रही। दोनों ने सादा ही खाना खाया। मंगलवार की सुबह नाश्ता और भोजन भी किया। जेल अधीक्षक राकेश यादव ने बताया कि जेल नियम के अनुसार खाना और नाश्ता दिया गया है।