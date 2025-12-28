‘मर्जी और पर्ची’ भाजपा संगठन व सरकार का आधार, ब्राह्मण विधायकों को नोटिस पर अखिलेश का तंज

संक्षेप: अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जिन्हें ‘अनुशासनहीन’ कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित-मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वो ही इन धमकी देने वाले दंभी सत्ताधारियों को ‘शासनहीन’ कर देंगे।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर नोटिस दिए जाने के मामले को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जिन्हें ‘अनुशासनहीन’ कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित-मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वो ही इन धमकी देने वाले दंभी सत्ताधारियों को ‘शासनहीन’ कर देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने कहा है कि लगता है कि अहंकारी सत्ता सरयू के पावन जल में खड़े होकर ली गई शपथ का परिणाम भूल गई है। सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान भी न करें। अखिलेश ने एक अन्य पोस्ट में कहा है कि ‘मर्जी और पर्ची’ ही जिस पार्टी व संगठन का आधार हो, वहां मौन रहने में ही अपना सम्मान है। जहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, वहां कोई गलतफहमी में किसी तरह की बयानबाजी न करे और न ही किसी समाज को सार्वजजिक चेतावनी देकर धारावाहिक के रूप से अपमानित करे। समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। वो याद रखें सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है, पदनाम से नहीं। भाजपा जाए तो सम्मान आए।

भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को किया बर्बाद अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। कानून-व्यवस्था और महिला अपराध पर भाजपा सरकार का जीरो टालरेंस का दावा जीरो है। पुलिस बेलगाम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधी और अराजक तत्व खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं। अपराधी-माफिया निर्भय होकर अपना नशीला-जहरीला कारोबार चला रहे है। उन्हें सत्ता का संरक्षण है। कहा कि किसी एक की सत्ता का अहंकार-अभिमान सच्चे साधु-संतों के मान-सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कुंभ और माघ मेले की यह स्वस्थ परंपरा रही है कि अधिकारी पूज्य साधु-संतों का आशीर्वाद लेते रहे हैं लेकिन आज साधु-संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है।