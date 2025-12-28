Hindustan Hindi News
‘मर्जी और पर्ची’ भाजपा संगठन व सरकार का आधार, ब्राह्मण विधायकों को नोटिस पर अखिलेश का तंज

‘मर्जी और पर्ची’ भाजपा संगठन व सरकार का आधार, ब्राह्मण विधायकों को नोटिस पर अखिलेश का तंज

संक्षेप:

अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जिन्हें ‘अनुशासनहीन’ कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित-मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वो ही इन धमकी देने वाले दंभी सत्ताधारियों को ‘शासनहीन’ कर देंगे।

Dec 28, 2025 11:47 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर नोटिस दिए जाने के मामले को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जिन्हें ‘अनुशासनहीन’ कहकर अपमानित की जाने वाली लिखित-मौखिक चेतावनी सरेआम दोहराई जा रही है, वो ही इन धमकी देने वाले दंभी सत्ताधारियों को ‘शासनहीन’ कर देंगे।

उन्होंने कहा है कि लगता है कि अहंकारी सत्ता सरयू के पावन जल में खड़े होकर ली गई शपथ का परिणाम भूल गई है। सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान भी न करें। अखिलेश ने एक अन्य पोस्ट में कहा है कि ‘मर्जी और पर्ची’ ही जिस पार्टी व संगठन का आधार हो, वहां मौन रहने में ही अपना सम्मान है। जहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, वहां कोई गलतफहमी में किसी तरह की बयानबाजी न करे और न ही किसी समाज को सार्वजजिक चेतावनी देकर धारावाहिक के रूप से अपमानित करे। समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। वो याद रखें सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है, पदनाम से नहीं। भाजपा जाए तो सम्मान आए।

भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को किया बर्बाद

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। कानून-व्यवस्था और महिला अपराध पर भाजपा सरकार का जीरो टालरेंस का दावा जीरो है। पुलिस बेलगाम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधी और अराजक तत्व खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं। अपराधी-माफिया निर्भय होकर अपना नशीला-जहरीला कारोबार चला रहे है। उन्हें सत्ता का संरक्षण है। कहा कि किसी एक की सत्ता का अहंकार-अभिमान सच्चे साधु-संतों के मान-सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कुंभ और माघ मेले की यह स्वस्थ परंपरा रही है कि अधिकारी पूज्य साधु-संतों का आशीर्वाद लेते रहे हैं लेकिन आज साधु-संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है।

कर्बाइन गन से बच्चों की आंख की रोशनी जाने पर जताया दुख

अखिलेश ने खेल-खेल में कार्बाइन गन के इस्तेमाल से बच्चों की आंख की रोशनी जाने की घटना पर गहरा दुख जताया है। कहा, ऐसी सभी वस्तुओं को बिना जांचे-परखे बनाने व बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें किसी भी तरह के खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
