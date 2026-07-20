चाचा शिवपाल यादव का टिकट काटेंगे अखिलेश? 2027 के चुनाव को लेकर राजभर का बड़ा दावा
सपा प्रमुख पर हमलावर हुए कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखी पोस्ट में राजभर ने कहा, 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव का टिकट काटेंगे।
Om Prakash Rajbhar: विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन यूपी की सियासत अभी से गर्माने लगी है। भाजपा लगातार सपा पर हमला बोल रही है तो सुभासपा प्रमुख भी इससे पीछे नहीं हैं। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा को सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा दावा कर दिया। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजभर बोले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव का टिकट काटेंगे। राजभर के इस दावे ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है।
राजभर ने अपने हैंडल से की गई पोस्ट में कहा कि परिवारवाद का ठप्पा हटाने के लिए अखिलेश सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं। इस अभियान में सबसे पहले वह अपने चाचा शिवपाल यादव को बेटिकट करेंगे। इसी वजह से वह माहौल बना रहे हैं। उन्होंने अखिलेश को संबोधित करते हुए कहा है कि शिवपाल यादव अब बूढ़े हो गए हैं तो क्या बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा करेंगे? उन्होंने अखिलेश को सलाह दी है कि सैफई वालों की सफाई करके कर्मठ सपाइयों को मौका देना चाहिए।
खाली जमीन पर झंडा गाड़ देते हैं सपाई
दो दिन पहले आजमगढ़ पहुंचे सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सपाइयों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की यह पुरानी प्रवृत्ति रही है कि खाली भूमि देखकर उस पर अपना झंडा गाड़ देते हैं और उसे अपना बताने लगते हैं। योगी सरकार में ऐसी प्रवृत्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतरौलिया डांक बंगले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर करीब 50 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।
रजिस्ट्री के आधार पर अवैध कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता
सांसद की ओर से भूमि की रजिस्ट्री होने के दावे पर उन्होंने कहा कि यह फर्जी रजिस्ट्री का मामला है और केवल रजिस्ट्री के आधार पर किसी को अवैध कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान ले लिया है और अब अवैध कब्जा करने वालों को भूमि खाली करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।