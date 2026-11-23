यूपी विधानसभा चुनाव 2027: AAP नेता ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है।

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) की चुनावी रणनीति और विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में उसकी भूमिका को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने स्पष्ट किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।

न्यूज24 चैनल पर एक चर्चा के दौरान जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो AAP नेता ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिन विधानसभा सीटों पर पार्टी का संगठन मजबूत है, वहां से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। हालांकि, चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा या स्वतंत्र रूप से, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही अपनी आधिकारिक रणनीति स्पष्ट करेगी।

RJD की तरह सपा को कमजोर कर रही कांग्रेस: AAP बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज झा ने समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच चल रही सीट बंटवारे की खींचतान पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले 181 सीटों की मांग कर रही थी, अब 145 सीटों पर आ गई है, लेकिन उसे जमीनी हकीकत के हिसाब से 45 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए।

AAP नेता ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जिस तरह बिहार में ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी वह भाजपा को मजबूती से टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जल्द ही वह 45 सीटों पर समझौता करती नजर आएगी।