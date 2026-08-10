आजम खान की जौहर यूनिविर्सिटी के 38 भवन बचेंगे या गिरेंगे? अब 13 अगस्त को सुनवाई
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर से खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि इनके ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक जारी है। इस प्रकरण में सोमवार को सुनवाई होनी थी जो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते नहीं हो सकी। अब 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी।
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन बचेंगे या फिर उनके खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन होगा? इस सवाल को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से रामपुर स्थित इस यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के मामले में सोमवार को मंडलायुक्त न्यायालय में सुनवाई टल गई। पूर्व में हुई बहस के बाद मंडलायुक्त न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आज की तारीख तय की थी। हालांकि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
सोमवार को मंडलायुक्त न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे। लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते लागू किए गए रूट डायवर्जन की वजह से दूर-दराज से वादकारियों के कोर्ट नहीं पहुंच पाने का हवाला देकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। गौरतलब है कि रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश बीते 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सुनाया था। प्राधिकरण ने अपनी जांच में माना था कि यूनिवर्सिटी के 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रूप से किया गया है।
इस ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से मंडलायुक्त के न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। इस मामले की पहली सुनवाई 28 जुलाई को होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज द्वारा 27 जुलाई को दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने उपरोक्त 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
इसके बाद हुई सुनवाई में मंडलायुक्त न्यायालय ने ट्रस्ट द्वारा किए गए दावों के आधार पर उनसे साक्ष्य मांगे थे, साथ ही सरकारी अधिवक्ता को भी अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने ध्वस्तीकरण पर लगाई गई रोक को यथावत रखते हुए अगली सुनवाई के लिए सोमवार (10 अगस्त) की तारीख तय की थी। अब अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते कोर्ट ने 13 अगस्त की नई तिथि तय की है।
ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक जारी
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक जारी है। इस प्रकरण में सोमवार को सुनवाई होनी थी जो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें