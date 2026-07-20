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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या? आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती

By Deep Pandey
रामपुर, हिन्दुस्तान
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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या?  जौहर यूनिवर्सिटी के प्रंबधन कानून लड़ाई तेज करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या? आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती

उत्तर प्रदेश के रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। आरडीए उपाध्यक्ष के 15 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए प्रबंधन ने मंगलवार को आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त की अदालत में अपील दाखिल कर ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करने की मांग की है। कमिश्नर ही आरडीए के अध्यक्ष हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट दाखिल अपील में ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करने की मांग स्वीकार करती है कि नहीं ?

मालूम हो कि रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख नीयत थी। यहां जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया थाा।

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38 निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश है

आदेश में कहा गया था कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की भूमि पर एकेडमिक भवन और मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर भूमि पर बने समस्त 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण को 15 दिन के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा की दशा में इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा और इस पर होने वाले समस्त व्यय भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जाएगा।

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अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई

रामपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के इस आदेश के बाद से ही जौहर विश्वविद्यालय को लेकर रामपुर का माहौल गर्माया हुआ है। छात्र-छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इस बीच सोमवार को जौहर विश्वविद्यालय के प्रबंधन की ओर से भी कानून लड़ाई तेज कर दी गई है। प्रंबधन ने आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी के आदेश को चुनौती देते हुए आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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