जंगली सूअर को पकड़ने गई टीम को उलटा पड़ा दांव, वन दरोगा पर बोला हमला, हाथ चबाया

संक्षेप: बदायूं में जंगली सूअर पकड़ने की टीम पर जानवर हमला बोल दिया। रेस्क्यू के दौरान जंगली सूअर द्वारा बोले गए हमले में वन दरोगा शुभम प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यूपी के बदायूं में जंगली सूअर पकड़ने गई टीम के लिए दांव उलटा पड़ गया। जंगली सूअर ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान सूअर ने वन दरोगा को अपने मुंह से दबोच लिया और हाथ को बुरी तरह से चबा डाला। सूअर के हमले से वन दरोगा बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जंगली सूअर के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

माला उझानी थाना क्षेत्र के सिरसौली गांव का है। यहां आए दिन जंगली सूअर के आतंक की खबरें मिल रही थीं। जंगली सूअर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। भाकियू टिकैत गुट के मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने खेतिहार इलाके में जंगली सुअरों को देखकर वन विभाग के अधिकारियों से उन्हें पकड़ने की शिकायत की थी। रेंजर ने सूअर पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को सिरसौली भेज दिया। गांव में वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर का पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया उसी दौरान जंगली सुअर ने अचानक वन दरोगा शिवम प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में शुभम प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। टीम के अन्य लोग आनन फानन में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। देर रात वन दारोगा की हालत में सुधार बताया गया।

गांव में कराई मुनादी सदर वन क्षेत्राधिकारी विकास वरुण ने रात में गांव पहुंचकर जंगली सूअर पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं गांव में मुनादी करा दी है कि ग्रामीण सूअर जहां अधिक रहते हैं, उधर न जायें, खासकर बच्चों का ध्यान रखें। सूअर पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाएंगे।

यहां भी सूअरों का आतंक सिरसौली सहित आस-पास के अब्दुल्लागंज अल्लापुर भोगी बरसुआ, लऊआ, रौली गांव में जंगली सुअरों का आतंक है। सूअर फसलों को बर्बाद करने के साथी किसानों पर भी हमला कर रहे हैं।

जंगली सूअरों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा भाकियू नेता ने बताया राजकीय मेडिकल कॉलेज के पीछे जंगल में जंगली सूअरों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। जो किसानों की आलू गन्ना गेहूं सरसों की फसलें उजाड़ रहे हैं। भगाने पर वह हमलावर हो जाते हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। जिनके डर से अकेले किसान खेतों पर भी जाने से डरने लगा है।