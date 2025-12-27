Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWild boar attacks forest department team Badaun ferocious animal injures forest inspector
जंगली सूअर को पकड़ने गई टीम को उलटा पड़ा दांव, वन दरोगा पर बोला हमला, हाथ चबाया

जंगली सूअर को पकड़ने गई टीम को उलटा पड़ा दांव, वन दरोगा पर बोला हमला, हाथ चबाया

संक्षेप:

बदायूं में जंगली सूअर पकड़ने की टीम पर जानवर हमला बोल दिया। रेस्क्यू के दौरान जंगली सूअर द्वारा बोले गए हमले में वन दरोगा शुभम प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Dec 27, 2025 10:16 pm ISTDinesh Rathour उझानी, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं में जंगली सूअर पकड़ने गई टीम के लिए दांव उलटा पड़ गया। जंगली सूअर ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान सूअर ने वन दरोगा को अपने मुंह से दबोच लिया और हाथ को बुरी तरह से चबा डाला। सूअर के हमले से वन दरोगा बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जंगली सूअर के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माला उझानी थाना क्षेत्र के सिरसौली गांव का है। यहां आए दिन जंगली सूअर के आतंक की खबरें मिल रही थीं। जंगली सूअर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। भाकियू टिकैत गुट के मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने खेतिहार इलाके में जंगली सुअरों को देखकर वन विभाग के अधिकारियों से उन्हें पकड़ने की शिकायत की थी। रेंजर ने सूअर पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को सिरसौली भेज दिया। गांव में वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर का पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया उसी दौरान जंगली सुअर ने अचानक वन दरोगा शिवम प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में शुभम प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। टीम के अन्य लोग आनन फानन में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। देर रात वन दारोगा की हालत में सुधार बताया गया।

ये भी पढ़ें:राजा भैया को गिफ्ट में मिला एक और शाही घोड़ा, कीमत सुनकर आपका भी चकरा जाएगा सिर

गांव में कराई मुनादी

सदर वन क्षेत्राधिकारी विकास वरुण ने रात में गांव पहुंचकर जंगली सूअर पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं गांव में मुनादी करा दी है कि ग्रामीण सूअर जहां अधिक रहते हैं, उधर न जायें, खासकर बच्चों का ध्यान रखें। सूअर पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाएंगे।

यहां भी सूअरों का आतंक

सिरसौली सहित आस-पास के अब्दुल्लागंज अल्लापुर भोगी बरसुआ, लऊआ, रौली गांव में जंगली सुअरों का आतंक है। सूअर फसलों को बर्बाद करने के साथी किसानों पर भी हमला कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गांव-गांव क्या करने जा रही यूपी सरकार? सीएम ने अफसरों को जारी कर दिए निर्देश

जंगली सूअरों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा

भाकियू नेता ने बताया राजकीय मेडिकल कॉलेज के पीछे जंगल में जंगली सूअरों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। जो किसानों की आलू गन्ना गेहूं सरसों की फसलें उजाड़ रहे हैं। भगाने पर वह हमलावर हो जाते हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। जिनके डर से अकेले किसान खेतों पर भी जाने से डरने लगा है।

ये भी पढ़ें:नमाज के लिए मस्जिद से तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर, मौलवी और मुतवल्ली पर मुकदमा

मजदूरों पर हमला, बाल-बाल बचे

मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना के खेत पर मिर्च मजदूर तोड़ रहे थे, तभी जंगली सूअर ने हमला कर दिया। जिसमें काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गये। ग्रामीणों ने सूअर के लिए दौड़ाया, लेकिन सुअर काबू में नहीं आया है। मंडल प्रवक्ता एवं पुष्पेंद्र कुशवाहा, चित्रांश सक्सेना, सोनपाल सागर, संजीव सागर, साहब सिंह, भगवान सिंह सागर, उदल सागर ने जल्द जंगली सूअर पकड़वाने की वन विभाग से मांग की है। डीएफओ निधि चौहान ने बताया, जंगली सूअर पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा दिया है, शीघ्र ही सूअर पकड़कर गांव वालों को समस्या से निजा दिलाई जाएगी। घायल वन दारोगा का उपचार बरेली के एक अस्पताल में जारी है। वन दारोगा की हालत में सुधार बताया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Badaun News Up Latest News Forest Guard
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |