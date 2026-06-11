पत्नी ने मां और सास के साथ मिलकर शराबी पति को धुना; पेड़ से हाथ-पैर बांध, कपड़े भी उतारे
चित्रकूट में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने मां और सास की मदद से शराबी पति को बिजली के खंभे और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। युवक को अर्धनग्न अवस्था में घंटों रखा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
यूपी के चित्रकूट जिले में घरेलू विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी मां और सास की मदद से शराबी पति को खंभे और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के कुसियापुरवा गांव का है। गांव निवासी आरती का आरोप है कि उसका पति शशिप्रकाश शराब पीने का आदी है और आए दिन घर में मारपीट तथा झगड़ा करता है। आरती के मुताबिक, पति न केवल उसके साथ बल्कि अपनी मां शिवकन्या और सास ममता के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था। रोज-रोज की कलह और मारपीट से परिवार के लोग परेशान हो चुके थे।
पति को पत्नी ने मां और सास के साथ मिलकर पीटा
बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे शशिप्रकाश शराब के नशे में घर पहुंचा। इसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इससे नाराज आरती ने अपनी मां और सास की मदद से पति के हाथ बिजली के खंभे से और पैर पास के नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे बांध दिए। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और उसके कपड़े भी उतार दिए गए। युवक अर्धनग्न अवस्था में तपती जमीन पर पड़ा रहा और खुद को छुड़ाने की गुहार लगाता रहा।
शराब पीकर परिवार को प्रताड़ित करता था
घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हालांकि ग्रामीणों ने उसे तुरंत नहीं छुड़ाया। इस दौरान वहां पहुंचे कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।वीडियो में शशिप्रकाश अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए दिखाई देता है। उसने पैसों के लेन-देन से जुड़े आरोप भी लगाए। वहीं उसकी पत्नी, मां और सास का कहना था कि वह लंबे समय से शराब पीकर परिवार को प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने यह कदम उठाया।
पुलिस के आने पर युवक के हाथ-पैर खोले गए
करीब दो घंटे बाद युवक के हाथ-पैर खोले गए। मामले की जानकारी मिलने पर राजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी मां और सास को भी बयान के लिए बुलाया गया है। पुलिस सभी पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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