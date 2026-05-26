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पत्नी कल फिर रुपये मांगेगी, शादी की दूसरी सालगिरह पर लिखा 8 पन्ने का सुसाइड नोट; पति ने लगा ली फांसी

Ajay Singh संवाददाता, अमौली (फतेहपुर)
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पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ मुकेश की शादी दो साल पहले 26 मई 2024 को कानपुर के न्यूरापारा थाना क्षेत्र में सजेती निवासी रिंकी के साथ हुई थी। मंगलवार को उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। घर में तैयारियां चल रहीं थीं कि तभी मुकेश ने फांसी लगाकर जान दे दी।

पत्नी कल फिर रुपये मांगेगी, शादी की दूसरी सालगिरह पर लिखा 8 पन्ने का सुसाइड नोट; पति ने लगा ली फांसी

UP News : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के कुलखेड़ा गांव में शादी की दूसरी सालगिरह पर एक युवक ने फांसी लगा जान दे दी। मरने से पहले युवक ने आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसने लिखा कि ससुराली मारते हैं। बेइज्जत करते हैं। पत्नी कल फिर रुपये मांगेगी। इतने पैसे कहां से दूं। इसलिए जान दे रहा हूं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि कुलखेड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ मुकेश की शादी दो वर्ष पूर्व 26 मई 2024 को कानपुर के न्यूरापारा थाना क्षेत्र में सजेती निवासी रिंकी के साथ हुई थी। मंगलवार को उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। घर में तैयारियां चल रहीं थीं कि तभी मुकेश ने फांसी लगाकर जान दे दी।

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आत्महत्या करने से पहले उसने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मौके से मिले सुसाइड नोट में मुकेश ने लिखा कि ससुराल वालों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अब सहन नहीं हो रहा है। ये लोग मुझे मारते हैं, बेइज्जत करते हैं। ससुराल वाले बहुत रुपये उधार लिए हैं।

पत्नी को 13 हजार रुपये अभी दिए थे वह सब उसने खत्म कर दिए। अब कल फिर वह पैसे मांगेगी। मेरे पास हैं नहीं तो कहां से दूं। पैसे न देने पर लड़ाई होगी। इसलिए अब मैं जान देने जा रहा हूं। थाना प्रभारी प्रमोद मौर्या ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

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रिश्तों में क्यों पड़ रही दरार?

पिछले कुछ समय से यूपी में पति-पत्नी के झगड़ों और घरेलू विवाद के चलते सामने आ रही अप्रिय घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में समाज में इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि आखिर रिश्तों में इतनी दरार क्यों और कैसे पड़ जा रही है। लोग किन हालात में आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भौतिकता के बढ़ते दौर में लोगों के मन का असंतोष बढ़ रहा है। वे छोटी-छोटी चीजों को लेकर संवेदनशील हो गए हैं। इसी संवेदनशीलता और भावुकता का स्तर जब हद से ज्यादा बढ़ जा रहा है तो लोग आत्मघाती कदम उठा ले रहे हैं। ऐसे में परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जानकारों का कहना है कि मौके पर थाेड़ा सा साथ देकर और काउंसलिंग के जरिए हालात में काफी हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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