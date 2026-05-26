पत्नी कल फिर रुपये मांगेगी, शादी की दूसरी सालगिरह पर लिखा 8 पन्ने का सुसाइड नोट; पति ने लगा ली फांसी

पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ मुकेश की शादी दो साल पहले 26 मई 2024 को कानपुर के न्यूरापारा थाना क्षेत्र में सजेती निवासी रिंकी के साथ हुई थी। मंगलवार को उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। घर में तैयारियां चल रहीं थीं कि तभी मुकेश ने फांसी लगाकर जान दे दी।

UP News : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के कुलखेड़ा गांव में शादी की दूसरी सालगिरह पर एक युवक ने फांसी लगा जान दे दी। मरने से पहले युवक ने आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसने लिखा कि ससुराली मारते हैं। बेइज्जत करते हैं। पत्नी कल फिर रुपये मांगेगी। इतने पैसे कहां से दूं। इसलिए जान दे रहा हूं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि कुलखेड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ मुकेश की शादी दो वर्ष पूर्व 26 मई 2024 को कानपुर के न्यूरापारा थाना क्षेत्र में सजेती निवासी रिंकी के साथ हुई थी। मंगलवार को उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। घर में तैयारियां चल रहीं थीं कि तभी मुकेश ने फांसी लगाकर जान दे दी।

आत्महत्या करने से पहले उसने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मौके से मिले सुसाइड नोट में मुकेश ने लिखा कि ससुराल वालों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अब सहन नहीं हो रहा है। ये लोग मुझे मारते हैं, बेइज्जत करते हैं। ससुराल वाले बहुत रुपये उधार लिए हैं।

पत्नी को 13 हजार रुपये अभी दिए थे वह सब उसने खत्म कर दिए। अब कल फिर वह पैसे मांगेगी। मेरे पास हैं नहीं तो कहां से दूं। पैसे न देने पर लड़ाई होगी। इसलिए अब मैं जान देने जा रहा हूं। थाना प्रभारी प्रमोद मौर्या ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।