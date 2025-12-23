Hindustan Hindi News
पति के टुकड़े कर नाले में बहाने वाली पत्नी को बच जाने की उम्मीद, प्रेमी को दे रही दिलासा

पति के टुकड़े कर नाले में बहाने वाली पत्नी को बच जाने की उम्मीद, प्रेमी को दे रही दिलासा

संक्षेप:

कोतवाली से कोर्ट और फिर जेल तक रूबी का रवैया निश्चिंत बना रहा। गिरफ्तारी के बाद उसने बच्चों के साथ आराम से खाना खाया। रूबी ने पुलिस से कहा कि वह जेल से छूट जाएगी। कोर्ट में पेशी के दौरान भी उसके चेहरे पर किसी तरह की चिंता नहीं दिखी। इसके विपरीत मुरादाबाद जेल ले जाते समय गौरव पूरी तरह टूट चुका था।

Dec 23, 2025 10:26 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, संभल
यूपी के संभल में राहुल की निर्मम हत्या में गिरफ्तार पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव के अलग-अलग रवैये ने पुलिस को भी चौंका दिया। जहां जेल ले जाते वक्त प्रेमी गौरव घबराया हुआ दिखा और रूबी से बोला... तूने बुरा फंसवाया, वहीं रूबी पूरी तरह बेखौफ रही। उसने पुलिस से साफ कहा- आरोप सिद्ध कैसे करोगे। यही नहीं उसने अपने प्रेमी को ढांढस भी बंधाया।

कोतवाली से कोर्ट और फिर जेल तक रूबी का रवैया निश्चिंत बना रहा। गिरफ्तारी के बाद उसने बच्चों के साथ आराम से खाना खाया और पुलिस से कहा कि वह जेल से छूट जाएगी। कोर्ट में पेशी के दौरान भी उसके चेहरे पर किसी तरह की चिंता नहीं दिखी। इसके विपरीत मुरादाबाद जेल ले जाते समय गौरव पूरी तरह टूट चुका था। उसी दौरान उसने रूबी से कहा...अब जमानत नहीं मिलेगी, तूने बुरा फंसवाया। पुलिस के अनुसार, जेल ले जाते वक्त रूबी ने यह भी कहा कि जब तक शव का सिर और अन्य अंग नहीं मिलते, तब तक उसके खिलाफ आरोप कैसे सिद्ध होंगे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मामले में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और जांच ठोस आधार पर आगे बढ़ रही है।

यदि 18 नवंबर की रात राहुल अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में न पकड़ता, तो शायद यह निर्मम हत्या न होती। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध संबंध उजागर होने के बाद विवाद बढ़ा और उसी रात घटनाक्रम हिंसक मोड़ पर पहुंच गया।

घंटाघर से खरीदे गए बैग और पॉलिथीन, किराए पर लाए गए ग्राइंडर

राहुल के घर पर जूते बनाने का काम होता था। जूते में कील ठोकने वाली हथौड़ी कमरे में ही रखी थी। सिर पर हथौड़ी से प्रहार होने के बाद राहुल लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। इसके बाद गौरव घर में कहीं से रॉड ढूंढ लाया और उस पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। अगले दिन, 19 नवंबर को, एक परिचित मिस्त्री को घर में काम करने के बहाने 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लाया गया। इसी दौरान दो बैग खरीदे गए — एक 400 रुपये का और दूसरा 700 रुपये का, जिसका भुगतान रूबी ने ऑनलाइन किया। ग्राइंडर का इस्तेमाल कर शव के टुकड़े किए गए और दोनों बैगों में रखे गए। पुलिस ने एक बैग घटनास्थल से और दूसरा घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना को करीब एक माह से अधिक समय हो गया है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, पुलिस ने सभी स्थानों और व्यक्तियों की पुष्टि कर ली है, जहां से सामान खरीदा या किराए पर लिया गया था।

मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे न होने का फायदा

मोहल्ला चुन्नी में अधिकतर लोग मजदूर तबके के हैं और छोटा-मोटा जूता व्यवसाय करते हैं। मोहल्ले में किसी के घर या दुकान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इसी वजह से हत्यारों को मौका मिला और उन्हें पकड़ने में कठिनाई हुई। यदि मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा होता, तो शायद यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो सकती थी।

