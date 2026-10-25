दूसरी शादी की तैयारी में थी पत्नी, खबर मिलते ही पुलिस लेकर आ गया पहला पति
यूपी के अंबेडकरनगर में हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला दूसरी शादी करने जा रही थी। पहले को जब इसकी जानकारी हुई तो वह पुलिस लेकर पहुंच गया।
Ambedkarnagar News: अभी तक आपने दूल्हे को दूसरी-तीसरी शादी की खबर पाकर पत्नियों के पुलिस लेकर पहुंचने के किस्से सुने और देखें होंगे, लेकिन यूपी के अंबेडकरनगर में इससे उलट मामला सामने आया है। यहां एक पति ही अपनी पत्नी की शादी की सूचना पाकर पुलिस लेकर पहुंच गया। दरअसल प्रसिद्ध शिवबाबा धाम में रुचि नाम की महिला दूसरे युवक से शादी कर रही थी। उसके पहले पति को जब इस बात की खबर लगी तो वह सीधे पुलिस लेकर आ धमका। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस महिला उसके पहले और दूसरे पति को अकबरपुर कोतवाली ले आई। कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच घंटों बातचीत और पंचायत चली। लेकिन बात नहीं बनी।
जानकारी के मुताबिक, शादी के बाद रुचि और उसका दूसरा पति ससुराल जाने के बजाय अकबरपुर कोतवाली पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बातचीत के बाद पहले पति सूरज ने लिखापढ़ी करते हुए रुचि को दूसरे पति के साथ जाने दिया। इसके बाद महिला अपने दूसरे पति के साथ चली गई। बताया जा रहा है कि सूरज और रुचि का एक बच्चा भी है। दोनों ने पहले ही न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल कर रखी है। हालांकि, तलाक की अर्जी पर न्यायालय का अंतिम आदेश हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद से क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
75 साल के बुजुर्ग संग पत्नी के वीडियो देख लौटा लापता पति
ऐसा ही मामला बीते दिनों औरैया जिले से भी सामने आया। यहां 75 साल के बुजुर्ग का 30 साल की महिला के साथ रिश्ता तय हुआ था। महिला का पति भी कहीं चला गया। सोशल मीडिया पर ब्लॉगर महिला की शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। बुजुर्ग के घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। पत्नी की शादी का वीडियो जब उसके पति ने देखा तो वापस पत्नी के पास पहुंच गया। पति के लौट आने का दावा करते हुए महिला ने बुजुर्ग से शादी करने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि सगाई का वीडियो देखने के बाद पति घर लौट आए और अब वह उन्हीं के साथ रहेगी। पति के साथ एक-दूसरे को माला पहनाने का वीडियो भी सामने आया है। उधर, बुजुर्ग और उनकी बेटी ने महिला पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सगाई का वीडियो नाटक था।
पति के लौटने पर क्या बोली महिला
पति के घर लौट आने पर महिला ने वीडियो में दावा किया कि उनके पति पहले घर छोड़कर चले गए थे। सगाई का वीडियो देखने के बाद लौट आए। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। उन्होंने रामसुघर के साथ हुई सगाई रद्द होने की बात कही। इसके बाद महिला ने एक और वीडियो साझा किया। इसमें पति को माला पहनाते दिखी और पैर छुए। महिला ने कहा कि जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, तब उन्होंने बुजुर्ग से शादी करने की बात की थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।