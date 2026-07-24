प्रेमी के साथ बिस्तर पर इश्क फरमा रही थी बीवी, विरोध पर पति को चाय में जहर देकर मार डाला

पीलीभीत जिले में प्रेम-प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने पति को चाय में देकर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में पति और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

Pilibhit News: प्रेमी के लिए पति को सांप से डंसवाकर मारने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब यूपी से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की मोहब्बत में एक महिला ने पति को चाय में जहर दे दिया। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ बिस्तर पर रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। पति ने बीवी के प्रेम-प्रसंग का विरोध किया तो उसने पति को चाय में जहर दे दिया। नहीं पीने पर पत्नी ने जबरन पति को चाय पिला दी। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कोतवाली गेट पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस के मुताबिक कागजी कार्रवाई के लिए परियों को बुलाया गया था।

बीसलपुर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां की एकता नगर कालोनी निवासी रमाकान्त व उसका भाई ब्रजगोपाल पुत्र रामनरायन अपने परिवार के साथ रहता है। बृजगोपाल व रमाकान्त के साथ बरेली मजदूरी का काम करने गया था। 18 जुलाई को शाम पांच बजे दोनों भाई काम करके घर वापस आये तो देखा कि रमाकान्त की पत्नी रेनू मिश्रा अपने कथित प्रेमी शिवम शुक्ला पुत्र नागेश शुक्ला निवासी ग्राम रौसर कोठी थाना व जिला शाहजहाँपुर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर दोनों भाई सन्न रह गये। जब रमाकान्त ने विरोध किया तो शिवम शुक्ला ने रमाकान्त की पिटाई शुरू कर दी और घर में रखा कीमती सामान तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया।

रेनू ने पत्नी को जबरन पिलाई थी जहर वाली चाय आरोप है कि उसने चाकू से रमाकान्त को जान से मारने की नीयत से वार किया लेकिन वह बच गया। इसके बाद रमाकान्त की पत्नी रेनू मिश्रा ने 19 जुलाई को सुबह समय करीब 10 बजे रमाकान्त को चाय बनाकर दी किन्तु रमाकान्त ने चाय पीने से मना कर दिया जिस पर रेनू ने जबरदस्ती चाय रमाकान्त को पिला दी। कुछ ही देर में रमाकान्त की हालत खराब हो गयी तो रमाकान्त को सरकारी अस्पताल बीसलपुर में दिखाया किन्तु हालत गम्भीर होने पर उसे जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई बृजगोपाल की तहरीर शिवम शुक्ला व रेनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला ने बताया कि मृतक रमाकान्त की पत्नी रेनू व प्रेमी शिवम शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।