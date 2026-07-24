प्रेमी के साथ बिस्तर पर इश्क फरमा रही थी बीवी, विरोध पर पति को चाय में जहर देकर मार डाला
पीलीभीत जिले में प्रेम-प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने पति को चाय में देकर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में पति और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
Pilibhit News: प्रेमी के लिए पति को सांप से डंसवाकर मारने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब यूपी से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की मोहब्बत में एक महिला ने पति को चाय में जहर दे दिया। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ बिस्तर पर रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। पति ने बीवी के प्रेम-प्रसंग का विरोध किया तो उसने पति को चाय में जहर दे दिया। नहीं पीने पर पत्नी ने जबरन पति को चाय पिला दी। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कोतवाली गेट पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस के मुताबिक कागजी कार्रवाई के लिए परियों को बुलाया गया था।
बीसलपुर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां की एकता नगर कालोनी निवासी रमाकान्त व उसका भाई ब्रजगोपाल पुत्र रामनरायन अपने परिवार के साथ रहता है। बृजगोपाल व रमाकान्त के साथ बरेली मजदूरी का काम करने गया था। 18 जुलाई को शाम पांच बजे दोनों भाई काम करके घर वापस आये तो देखा कि रमाकान्त की पत्नी रेनू मिश्रा अपने कथित प्रेमी शिवम शुक्ला पुत्र नागेश शुक्ला निवासी ग्राम रौसर कोठी थाना व जिला शाहजहाँपुर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर दोनों भाई सन्न रह गये। जब रमाकान्त ने विरोध किया तो शिवम शुक्ला ने रमाकान्त की पिटाई शुरू कर दी और घर में रखा कीमती सामान तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया।
रेनू ने पत्नी को जबरन पिलाई थी जहर वाली चाय
आरोप है कि उसने चाकू से रमाकान्त को जान से मारने की नीयत से वार किया लेकिन वह बच गया। इसके बाद रमाकान्त की पत्नी रेनू मिश्रा ने 19 जुलाई को सुबह समय करीब 10 बजे रमाकान्त को चाय बनाकर दी किन्तु रमाकान्त ने चाय पीने से मना कर दिया जिस पर रेनू ने जबरदस्ती चाय रमाकान्त को पिला दी। कुछ ही देर में रमाकान्त की हालत खराब हो गयी तो रमाकान्त को सरकारी अस्पताल बीसलपुर में दिखाया किन्तु हालत गम्भीर होने पर उसे जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई बृजगोपाल की तहरीर शिवम शुक्ला व रेनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला ने बताया कि मृतक रमाकान्त की पत्नी रेनू व प्रेमी शिवम शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार
बीसलपुर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां स्थित एकता नगर कॉलोनी निवासी रमाकान्त मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के भाई बृजगोपाल ने बीसलपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमेआरोप लगाया गया था कि रेनू का शाहजहांपुर के थाना व जिला क्षेत्र के ग्राम रौसर कोठी निवासी दूर के रिश्तेदार शिवम शुक्ला से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो दिन पहले शिवम रेनू से मिलने उसके घर आया था। इसी दौरान रमाकान्त मजदूरी से लौटे और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर रमाकान्त और शिवम के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को हिरासत में ले लिया था। परिजनों का आरोप है कि रेनू ने रमाकान्त को चाय में जहर दे दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान मौत का स्पष्ट कारण न मिलने पर चिकित्सकों ने बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने उसकी पत्नी रेनू मिश्रा और उसके कथित प्रेमी शिवम शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।