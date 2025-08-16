आधी रात को प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया पति ने, फिर..

यूपी के बागपत में एक शादीशुदा महिला आधी रात को प्रेमी की बाहों में थी। पति ने दोनों को रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया। पति और परिवार के लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक पति ने अपनी पत्नी को आधी रात प्रेमी के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। कमरे में पत्नी को पराए मर्द की बाहों में देखकर पति को गुस्सा आ गया। पति और उसके परिवार ने महिला और उसके प्रेमी दोनों की जमकर पिटाई कर दी। थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से उसके घर आधी रात को पहुंचा था। उसके बाद वह प्रेमिका कमरे में घुस आया। जब परिवार के सदस्य छत पर सो रहे थे। नीचे से हल्की आवाज आने पर पति को शक हुआ तो वह छत से नीचे आया। पति ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पीछे से परिवार के सदस्य भी आ गए। परिवार के लोग दंग रह गए। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति को गुस्सा आ गया। युवक को नग्न अवस्था में बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने महिला की भी पिटाई की। युवक खून से लथपथ हो गया और बार-बार गलती मानने की गुहार लगाता रहा।