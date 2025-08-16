wife was in the arms of her lover at midnight, husband caught them red handed while they were having fun आधी रात को प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया पति ने, फिर.., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आधी रात को प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया पति ने, फिर..

यूपी के बागपत में एक शादीशुदा महिला आधी रात को प्रेमी की बाहों में थी। पति ने दोनों को रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया। पति और परिवार के लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान Sat, 16 Aug 2025 03:21 PM
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक पति ने अपनी पत्नी को आधी रात प्रेमी के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। कमरे में पत्नी को पराए मर्द की बाहों में देखकर पति को गुस्सा आ गया। पति और उसके परिवार ने महिला और उसके प्रेमी दोनों की जमकर पिटाई कर दी। थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से उसके घर आधी रात को पहुंचा था। उसके बाद वह प्रेमिका कमरे में घुस आया। जब परिवार के सदस्य छत पर सो रहे थे। नीचे से हल्की आवाज आने पर पति को शक हुआ तो वह छत से नीचे आया। पति ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पीछे से परिवार के सदस्य भी आ गए। परिवार के लोग दंग रह गए। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति को गुस्सा आ गया। युवक को नग्न अवस्था में बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने महिला की भी पिटाई की। युवक खून से लथपथ हो गया और बार-बार गलती मानने की गुहार लगाता रहा।

वहीं प्रेमिका पत्नी भी रोते हुए उसे छोड़ देने की विनती करती दिखी, लेकिन लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

