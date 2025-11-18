बेडरूम में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, अचानक कमरे आ गया पति; जानें फिर

संक्षेप: पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। पति अचानक आ गया। पति को सामने देख बौखलाई पत्नी और उसके प्रेमी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पति के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग पहुंचे तो दोनों भागने का प्रयास करने लगे।

Husband-Wife Story: यूपी के गोरखपुर में पति-पत्नी और वो की एक कहानी चर्चा में है। यहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हाल में थी तभी वहां पति पहुंच गया। महिला और उसका प्रेमी एक-दूसरे में इतने खोए हुए कि उन्हें पति के कमरे में आ जाने का अहसास ही नहीं हुआ। फिर अचानक पति को सामने खड़ा देख दोनों के होश उड़ गए। थोडी देर तक दोनों सन्नाटे में रहे फिर उन्होंने अपना भेद छिपाने के लिए खौफनाक मंसूबे से पति पर हमला बोल दिया।

यह घटना गोरखपुर के उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला की है। पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा पति की हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पीड़ित प्रदुम्न चौरसिया, पुत्र दूधनाथ चौरसिया, गंभीर हालत में है, उसका उपचार चल रहा है। इस घटना से गांव और पूरे इलाके में लोग सकते में हैं। वे आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग दुखी हैं और कह रहे हैं कि अवैध संबंधों में परिवारों के बर्बाद होने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। पति-पत्नी का रिश्ता कलंकित हो रहा है। दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह समाज के लिए बहुत बुरी स्थिति है।