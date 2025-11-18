Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife was in compromising position with lover in bedroom husband suddenly came in the room
बेडरूम में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, अचानक कमरे आ गया पति; जानें फिर

बेडरूम में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, अचानक कमरे आ गया पति; जानें फिर

संक्षेप: पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। पति अचानक आ गया। पति को सामने देख बौखलाई पत्नी और उसके प्रेमी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पति के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग पहुंचे तो दोनों भागने का प्रयास करने लगे।

Tue, 18 Nov 2025 07:08 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

Husband-Wife Story: यूपी के गोरखपुर में पति-पत्नी और वो की एक कहानी चर्चा में है। यहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ कमरे में आपत्तिजनक हाल में थी तभी वहां पति पहुंच गया। महिला और उसका प्रेमी एक-दूसरे में इतने खोए हुए कि उन्हें पति के कमरे में आ जाने का अहसास ही नहीं हुआ। फिर अचानक पति को सामने खड़ा देख दोनों के होश उड़ गए। थोडी देर तक दोनों सन्नाटे में रहे फिर उन्होंने अपना भेद छिपाने के लिए खौफनाक मंसूबे से पति पर हमला बोल दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना गोरखपुर के उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला की है। पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा पति की हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पीड़ित प्रदुम्न चौरसिया, पुत्र दूधनाथ चौरसिया, गंभीर हालत में है, उसका उपचार चल रहा है। इस घटना से गांव और पूरे इलाके में लोग सकते में हैं। वे आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग दुखी हैं और कह रहे हैं कि अवैध संबंधों में परिवारों के बर्बाद होने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। पति-पत्नी का रिश्ता कलंकित हो रहा है। दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह समाज के लिए बहुत बुरी स्थिति है।

मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया

पीड़ित की मां मंजू देवी ने तहरीर देकर बताया कि रविवार को प्रदुम्न जब बाहर से घर लौटा तो पत्नी प्रियंका गोला क्षेत्र के निवासी अंकित चौरसिया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। इससे बौखलाई पत्नी और उसके प्रेमी ने प्रदुम्न पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मारने की कोशिश की। बेटे के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग पहुंचे तो दोनों भागने का प्रयास करने लगे। थाना प्रभारी निरीक्षक श्यामदेव चौधरी ने बताया कि घटना के बाद से ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। पीड़ित की मां की तहरीर पर पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी अंकित चौरसिया के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी के शहरों को जर्जर भवनों से मिलेगी मुक्ति, योगी सरकार जल्द लाने जा रही नीति
ये भी पढ़ें:लाठी-डंडे लेकर भिड़े लोग, जमकर चलाए पत्थर; यूपी के इस शहर में सुबह-सुबह बवाल
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Husband Wife Extra Marital Affair UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |