Wife was having an affair with her lover, husband caught both of them got her married to her lover आशिक संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, पति ने दोनों को पकड़ा,ससुराल वालों के सामने प्रेमी से करवाई शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWife was having an affair with her lover, husband caught both of them got her married to her lover

आशिक संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, पति ने दोनों को पकड़ा,ससुराल वालों के सामने प्रेमी से करवाई शादी

यूपी के शाहजहांपुर में आधी रात को शादीशुदा महिला अपने आशिक संग इश्क फरमा रही थी। पति ने दोनों देख लिया। सुबह होते ही पति ने ससुराल वालों के सामने प्रेमी से शादी करवा दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
आशिक संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, पति ने दोनों को पकड़ा,ससुराल वालों के सामने प्रेमी से करवाई शादी

यूपी के निगोही क्षेत्र के एक गांव में आधी रात हुए प्रेम प्रसंग के ड्रामे का अंत शादी के साथ हो गया। पीलीभीत जिले के थाना बीसलपुर के एक गांव का युवक अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने रात चोरी-चुपके उसके घर पहुंचा था। इस दौरान महिला के पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लिया। कुछ लोगों के जागने पर हड़बड़ाहट में प्रेमी भाग निकला। महिला के पति ने सुबह होते ही ऐसा फैसला लिया, जिसे सुनकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। पति ने ससुराल वालों के सामने पत्नी की उसी प्रेमी से शादी करा दी।

करीब 30-32 वर्ष की महिला की शादी दस साल पहले मेहनत-मजदूरी करने वाले युवक से हुई थी। दंपती के सात साल की बेटी और चार साल का बेटा है। इसी बीच महिला की मुलाकात पीलीभीत निवासी युवक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। चोरी-चुपके मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। बुधवार रात युवक प्रेमिका के घर मिलने आया, तभी आसपास के लोग जाग गए और वह भाग निकला।

ये भी पढ़ें:यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर

सुबह महिला के पति ने पत्नी से फोन कराकर युवक को बुलवाया। घर पर बहुत सम्मान के साथ बैठाया और पत्नी के मायके पक्ष को भी बुला लिया। करीब तीन से चार घंटे चली पंचायत में महिला के पति ने फैसला लिया कि वह पत्नी को प्रेमी के साथ भेज देगा। इसके बाद प्रेमी ने पंचायत में ही महिला की मांग में सिंदूर भर दिया। महिला के मायके और ससुराल पक्ष की रजामंदी से शादी पूरी हुई और दोनों साथ हो गए। विवाह के बाद निगोही थाने में लिखित सूचना दी गई।

गांव में इस घटना की चर्चा रही। कुछ लोगों ने पति के फैसले को साहसिक बताया, तो कुछ ने इसे सामाजिक परंपरा से अलग माना। वहीं, प्रेमी और प्रेमिका अब खुलेआम एक-दूसरे के साथ रहने लगे हैं। गांव में पंचायत के इस अनोखे निर्णय का किस्सा लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

Up News UP News Today Love Affair
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |