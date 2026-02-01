Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife was drowning husband jumped in to save her but he couldnt swim Then life aved like this in ghazipur
डूब रही थी पत्नी, बचाने कूदा पति; लेकिन तैरना नहीं आता था, फिर ऐसे बची दोनों की जान

डूब रही थी पत्नी, बचाने कूदा पति; लेकिन तैरना नहीं आता था, फिर ऐसे बची दोनों की जान

संक्षेप:

गाजीपुर के ददरीघाट पर माघ पूर्णिमा स्नान के दौरान सुषमा ओझा गहरे पानी में जाकर डूबने लगीं। उन्हें बचाने तैरना न जानने वाले पति अमर भी कूद पड़े और दोनों डूबने लगे। पीएसी राहत टीम व गोताखोरों ने नाव-रबर रिंग से 30 सेकंड में रेस्क्यू कर बचाया।

Feb 01, 2026 06:04 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गाजीपुर जिले में माघ पूर्णिमा स्नान के दौरान ददरीघाट पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। स्नान करने के दौरान एक महिला गंगा नदी में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसका पति भी नदी में कूद गया, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था। देखते ही देखते पति-पत्नी दोनों डूबने लगे। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में चीख-पुकार शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार ददरीघाट पर माघ पूर्णिमा की सुबह बड़ी बाग निवासी अमर ओझा अपनी पत्नी सुषमा ओझा के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमर ने पहले स्नान कर लिया था। इसके बाद उनकी पत्नी सुषमा स्नान के लिए पानी में उतरीं। स्नान करते-करते वह घाट से करीब 10 मीटर आगे गहरे पानी में चली गईं और अचानक डूबने लगीं। पत्नी को डूबता देख अमर ओझा ने बिना कुछ सोचे-समझे नदी में छलांग लगा दी। लेकिन अमर को भी तैरना नहीं आता था, इसलिए वह भी पानी में डूबने लगे। दोनों को डूबता देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए शोर मचाने लगे।

ये भी पढ़ें:श्रद्धालुओं के बीच घुसा सांड, मचा हड़कंप; वाराणसी में रविदास जयंती पर लापरवाही

मौके पर तैनात पीएसी की 13 सदस्यीय बाढ़ आपदा राहत टीम तुरंत हरकत में आई। टीम के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई। स्थानीय नाविक और गोताखोर भी मदद के लिए कूद पड़े। काफी प्रयास के बाद भी दोनों को बाहर निकालने में कठिनाई हो रही थी। इसी दौरान टीम के अन्य सदस्य नाव लेकर मौके पर पहुंचे और जवानों व गोताखोरों की मदद के लिए रबर रिंग फेंकी गई।

रबर रिंग के सहारे दोनों को सुरक्षित नदी किनारे लाया गया। महज 30 सेकंड के भीतर रेस्क्यू पूरा कर पति-पत्नी की जान बचा ली गई। रेस्क्यू के दौरान दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे रहे। बाहर निकलने के बाद सुषमा ओझा ने राहत टीम का आभार जताया।