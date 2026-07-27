पत्नी स्लो प्वॉइजन देकर मारना चाहती है; डरा-सहमे पति ने जान बचाने की लगाई गुहार

कानपुर में एक युवक ने पत्नी व उसके मायके पक्ष के छह लोगों पर स्लो प्वॉइजन देकर उसकी व परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि पत्नी चाय और खाने में दवा डालकर धीरे-धीरे मारने की कोशिश कर रही है। उधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रावतपुर के गणेश नगर के रहने वाले एक युवक ने पत्नी व उसके मायके पक्ष के छह लोगों पर स्लो प्वॉइजन देकर उसकी व परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्नी चाय और खाने में कथित तौर पर कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे धीरे-धीरे मारने का प्रयास कर रही थी। उसने छह लाख रुपये के जेवर गायब करने, 70 लाख रुपये की मांग करने और रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर रावतपुर पुलिस ने पत्नी समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

हिमांशु गुप्ता का विवाह 30 जनवरी 2024 को चकेरी की केडीए कॉलोनी निवासी ज्योति गुप्ता से हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से पत्नी छोटी-छोटी बातों पर विवाद करती थी। पत्नी के हाथ की बनी चाय और खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी, चक्कर और मतिभ्रम जैसी शिकायतें होने लगीं। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह जल्दी घर लौटे तो पत्नी को मोबाइल पर किसी से यह कहते हुए सुन लिया कि वह साजिश के तहत उन्हें स्लो प्वॉइजन दे रही है। उनकी मौत के बाद पूरी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। इसके बाद उन्होंने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए।

70 लाख रुपये की कर रही मांग युवक का दावा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में पत्नी रसोई में चाय में कोई दवा मिलाती दिखाई दी। हिमांशु के मुताबिक इसी दौरान लॉकर से छह लाख के जेवर गायब हो गए। इसके बाद पत्नी ज्योति, उसके भाई शुभम, बहन आरती, बहनोई शुभम, चाचा मनोज और चाची कोमल ने मिलकर 70 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

मेरठ में भी पति ने पत्नी पर मारने के लगाए आरोप ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले मेरठ से सामने आया था।जहां एक शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया । युवक ने पुलिस अधिकारियों से बताया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।