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पत्नी स्लो प्वॉइजन देकर मारना चाहती है; डरा-सहमे पति ने जान बचाने की लगाई गुहार

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में एक युवक ने पत्नी व उसके मायके पक्ष के छह लोगों पर स्लो प्वॉइजन देकर उसकी व परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि पत्नी चाय और खाने में दवा डालकर धीरे-धीरे मारने की कोशिश कर रही है। उधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Wife wants to kill with slow poison husband pleads for his life
पत्नी स्लो प्वॉइजन देकर मारना चाहती है; पति का आरोप

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रावतपुर के गणेश नगर के रहने वाले एक युवक ने पत्नी व उसके मायके पक्ष के छह लोगों पर स्लो प्वॉइजन देकर उसकी व परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्नी चाय और खाने में कथित तौर पर कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे धीरे-धीरे मारने का प्रयास कर रही थी। उसने छह लाख रुपये के जेवर गायब करने, 70 लाख रुपये की मांग करने और रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर रावतपुर पुलिस ने पत्नी समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

हिमांशु गुप्ता का विवाह 30 जनवरी 2024 को चकेरी की केडीए कॉलोनी निवासी ज्योति गुप्ता से हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से पत्नी छोटी-छोटी बातों पर विवाद करती थी। पत्नी के हाथ की बनी चाय और खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी, चक्कर और मतिभ्रम जैसी शिकायतें होने लगीं। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह जल्दी घर लौटे तो पत्नी को मोबाइल पर किसी से यह कहते हुए सुन लिया कि वह साजिश के तहत उन्हें स्लो प्वॉइजन दे रही है। उनकी मौत के बाद पूरी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। इसके बाद उन्होंने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए।

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70 लाख रुपये की कर रही मांग

युवक का दावा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग में पत्नी रसोई में चाय में कोई दवा मिलाती दिखाई दी। हिमांशु के मुताबिक इसी दौरान लॉकर से छह लाख के जेवर गायब हो गए। इसके बाद पत्नी ज्योति, उसके भाई शुभम, बहन आरती, बहनोई शुभम, चाचा मनोज और चाची कोमल ने मिलकर 70 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

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मेरठ में भी पति ने पत्नी पर मारने के लगाए आरोप

ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले मेरठ से सामने आया था।जहां एक शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया । युवक ने पुलिस अधिकारियों से बताया कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।

ये मामला सर्वोदय कॉलोनी का है। यहां रहने वाला एक युवक सिविल लाइन थाने पहुंचा। युवक ने अधिकारियों को बताया कि उसकी शादी 22 जून 2025 को मेडिकल क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पता चला कि महिला का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग है। पत्नी कई बार विवाद करके घर चली जाती थी। शक होने पर छानबीन की तो प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। विरोध करने पर पत्नी ने अपने पुरुष मित्र से हत्या कराने की धमकी दी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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