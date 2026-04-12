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देर से उठी पत्नी नहीं बना पाई खाना, पति ने पीटकर मार डाला, शव को बंद करके थाने में पुलिस को सौंपी चाबी

Apr 12, 2026 07:37 pm ISTDinesh Rathour गवां (संभल)
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संभल जिले के रहने वाले एक युवक ने पत्नी की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह देर से उठी थी और खाना नहीं बना सकी थी इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर थाने पहुंच गया।  

देर से उठी पत्नी नहीं बना पाई खाना, पति ने पीटकर मार डाला, शव को बंद करके थाने में पुलिस को सौंपी चाबी

Sambhal Murder: यूपी के संभल जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जिले के रहने वाले एक युवक ने पत्नी की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह देर से उठी थी और खाना नहीं बना सकी थी। इतनी सी बात से बौखलाएं पति ने अपनी जीवनसंगिनी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने पुलिस को घर की चाबी देकर कहा कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। यह सुनकर थाने में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को थाने में बैठा लिया और उसके घर पहुंचकर शव बरामद किया।

रजपुरा थाना क्षेत्र के सिंघौली कल्लू निवासी दुर्गेश कुमार की शादी 10 माह पूर्व बदायूं जिले के जरीफनगर क्षेत्र के गांव विजयगढ़ निवासी ज्योति के साथ हुई थी। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह पत्नी ज्योति से खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। गुस्से में आकर दुर्गेश ने लोहे की फूंकनी से पत्नी के मुंह, सिर व कमर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गई और घर के कमरे में ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

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पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

पत्नी की हत्या करने के बाद दुर्गेश ने कमरे का ताला बाहर से बंद किया और सीधे थाने पहुंच गया। आरोपी ने पुलिस को घर की चाबी दी और कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, शव कमरे में पड़ा है। पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और मौके पर पहुंची। वहां ज्योति का शव कमरे में जमीन पर उल्टा पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मायके पक्ष ने लगाया दहेज और अवैध संबंधों का आरोप

घटना की सूचना पाकर मृतका की मां शकुंतला देवी व परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में कार की मांग की जा रही थी। इसके अलावा, मृतका की मां ने आरोप लगाया कि हत्यारोपी के हाथरस समेत कई युवतियों से अवैध संबंध थे, जिसका ज्योति विरोध करती थी। इसी कारण उसकी पीटकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में सीओ आलोक सिद्धू ने बताया, खाना नहीं बनाने को लेकर हुए विवाद में पत्नी की पीटकर हत्या की है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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